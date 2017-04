Intervista. Il generale Angiolo Pellegrini e la lotta alle mafie: “Noi non ci tiriamo indietro”

-Gea Ceccarelli- 1981: Palermo è nel caos. La seconda guerra di mafia, innescata dai “viddani” di Riina falcidia vite e lascia gli inquirenti attoniti, cercando di comprendere cosa stia accadendo in città. Chi inizia a comprendere, muore. Dalla Chiesa, D’Aleo, Chinnici, Cassarà, Montana, alcuni di loro.

E’ in questo contesto, tra kalashnikov e stragi, che a Palermo compare “Billy the Kid”, Angiolo Pellegrini, allora capitano dei carabinieri, ben presto diventato uno degli uomini più fidati di Giovanni Falcone. Con il giudice, Pellegrini “convive” quattro anni e mezzo, e ha deciso di raccontarlo. Lo ha fatto nel libro “Noi, uomini di Falcone”, best seller edito dalla Sperling&Kupfer, in ristampa per un’imminente riedizione economica.

Oggi Generale, Pellegrini gira l’Italia per presentare il suo libro, ma, soprattutto, offrire una nuova coscienza: spiegare, specialmente nelle scuole, l’importanza del contrasto alla mafia, testimoniando quello che accadde in quegli anni in Sicilia a chi non l’ha vissuto in prima persona e può solo studiarlo.

“E’ importante conoscere quel periodo”, chiosa Pellegrini. “Se non si conosce il passato non si può conoscere neanche il presente. E bisogna riconoscere tutti gli errori compiuti, anche grossi, le collusioni che ci sono state; se non accettiamo questo, non riusciremo mai a sconfiggere la mafia”.

L’errore più grande, forse, lo si rivela proprio nel libro: “Il vero nemico”, si legge infatti in quarta di copertina, “rimase senza volto: un oscuro, ambiguo potere politico che prima negò i mezzi, risorse e possibilità, e poi smantellò la squadra. In fondo, a voler vincere quella guerra, erano davvero in pochi”.

“Noi non ci tiriamo indietro”, chiarisce però Pellegrini, “combattevamo allora, combattiamo adesso e continueremo a combattere”.

E combatté molto, Generale, sin da quando arrivò a Palermo. Ciononostante, vi fu comunque l’ascesa dei Corleonesi: secondo lei si sarebbe potuta evitare?

E’ un discorso più complesso: si sarebbe potuto evitare che la mafia diventasse così forte da trasformarsi in uno “Stato nello Stato”: occupava un territorio italiano (tutta la Sicilia, non soltanto Palermo), aveva una sua popolazione, che corrispondeva a quella italiana, e aveva le sue leggi e la sua sovranità. Il problema era tutto lì: se per tanti si è sopportato che due Stati, uno legale e uno illegale, coesistessero nello stesso territorio, ovviamente il secondo si era rafforzato enormemente.

Anche grazie a lei, venne avviato un nuovo “metodo”, un nuovo approccio alle indagini sulla mafia: cosa comportò?

Il nuovo approccio comportò in primo luogo la possibilità di scoprire e di accertare una volta per tutte che la mafia non era composta da piccoli gruppi malavitosi scollegati tra loro, bensì era una struttura militare, unica e piramidale, con una base, dei comandi intermedi e un comando supremo. Vi furono anche uccisioni di alcuni investigatori che avevano collaborato con le indagini, così come era accaduto negli anni precedenti alla guerra di mafia, quando erano stati ammazzati coloro che avevano iniziato a capire: chi l’importanza che avrebbero rivestito i corleonesi, chi il fatto che la mafia si arricchiva attraverso il traffico della droga, con un ritorno di decine di migliaia di dollari dagli Usa, le quali consentivano alla mafia di diventare sempre più forte.

A questa nuova visione ha contribuito anche la collaborazione di Tommaso Buscetta; cosa comportò per la giustizia e cosa per Cosa Nostra?

Buscetta confermò che stavamo operando bene. Noi avevamo già fatto, coi magistrati, alcune indagini importantissime, come il rapporto Greco Michele 261, quello Riccobono Rosario, il rapporto su Provenzano -che nessuno conosceva, perché, a un certo punto, era diventato come un fantasma-…

Buscetta, oltre a confermare le indagini compiute nei tre anni precedenti, ci ha offerto una lettura dall’interno di alcuni episodi che noi avevamo registrato, aprendoci la strada. Inoltre, è stato grazie a lui che abbiamo scoperto che la mafia siciliana si chiama Cosa Nostra.

Dall’Addaura, agli anonimi del corvo, alle continue delegittimazioni a Falcone e al pool: si può davvero parlare di “menti finissime”, al di là della mafia?

Ma certo. Io mi rifiuto di credere che quelli che venivano chiamati “viddani”, abbiano operato “soli”. Pur essendo stati grandi militari: ricordiamo che la guerra condotta dai i corleonesi contro le famiglie palermitane fu caratterizzata da un’elevata strategia militare. Non vi fu soltanto uno “scontro tra famiglie”, ma anche l’eliminazione capillare di quanti fossero rimasti fedeli ai capimafia rivali.

Risulta che lei fu sul punto di catturare Provenzano, quando era direttore della Dia di Palermo. Il collaboratore Giuffrè dichiarò che il geometra Lipari e il capofamiglia di Prizi, Tommaso Cannella, le due persone che avrebbero dovuto condurla dal superlatitante, subirono arresti a orologeria, poco prima dell’operazione. Conferma?

Io le indagini su Provenzano le ho portate avanti in un primo tempo quando ero all’Anticrimine di Palermo. Con la compagnia di Partinico scoprimmo per primi chi fosse, in realtà, il boss. Scoprimmo che aveva una famiglia, dei figli, che si trovava sul territorio, che aveva avviato diverse imprese servendosi di prestanome, sia nell’edilizia sia nella fornitura di materiale sanitario per ospedali. In questo è stato un “precursore”: prima di altri aveva compreso le possibilità di affari che offre la Sanità.

Poi me ne sono occupato anche dopo.

Penso di aver compiuto indagini importanti, ma forse non avevo personale sufficiente per poter svolgerle a pieno ritmo: io ero molto occupato, avevo molte deleghe e pochissimo personale che potesse occuparsene.

Ho scoperto molto su Provenzano, ma non sono riuscito a catturarlo, tutto lì.

Recentemente hanno fatto scalpore dichiarazioni riguardanti la nascita di “Cosa Nuova”, una sorta di “superorganizzazione” che riunirebbe ‘Ndrangheta e Cosa Nostra.

Non è un sodalizio nuovo. Chi conosce l’indagine Olimpia, per esempio, e tutte le indagini della Dia tra il ’92 e il ’98, lo sa. Ai tempi si parlava già di Cosa Nuova, così come di collegamenti con la massoneria. Non solo: durante alcune indagini degli anni novanta vennero arrestati coloro che oggi sono considerati gli “uomini cerniera” tra mafie e massoneria.

Io sono andato via nel ’98: è possibile che, nel frattempo, siano state riprese le redini di questo sodalizio criminale, ma non è niente di nuovo, era un fenomeno già ampiamente conosciuto.

Riina è in carcere, Provenzano è morto. Cosa Nostra rialzerà, ora, la testa? E’ plausibile un ritorno allo stragismo, come molti prevedono?

Non credo ci sarà un ritorno allo stragismo, perché Cosa Nostra ha capito perfettamente il grande errore che ha fatto Riina sfidando lo Stato.

Si può concedere molto a questa organizzazione, esserle vicini per motivi elettorali o altro, ma, quando questa diventa troppo pericolosa, si prendono le distanze. Pertanto, non credo che Cosa Nostra abbia interesse di riprendere la strategia stragista o scatenare una guerra, a Palermo o altrove. Le guerre sono la vera debolezza della mafia, in quanto richiamano l’attenzione dell’opinione pubblica, degli investigatori, delle istituzioni. Meglio esser i famosi giunchi del proverbio palermitano, “calati giunco che passa la piena”, e proseguire con questa tecnica di inabissamento che, dopo l’arresto di Riina, fu messa in atto Provenzano.

Qual è la sua posizione riguardo la presunta trattativa Stato-mafia? E’ davvero plausibile che oggi continui con la latitanza di Messina Denaro?

Di trattative ce ne sono sempre state, nel mondo. Pensiamo soltanto a Lucky Luciano, scarcerato negli Usa per far cessare gli scioperi nei cantieri navali e far riprendere, così, la costruzione di navi da guerra… Oppure pensiamo alle trattative, ormai pubbliche, che ci furono per il sequestro Moro…

Della trattativa di cui si parla ora, in verità, io fatico a credere che i colleghi, che conosco bene, siano andati fuori dalla legge. D’altra parte, ho una grande stima di Nino Di Matteo.

Vedremo come finirà il procedimento, quale sarà la sentenza, e dopo comprenderemo bene cosa effettivamente accadde.

Esistono degli eredi morali di Falcone e Borsellino?

Io, approfittando del libro che ho scritto “Noi, uomini di Falcone” vado nelle scuole, sono all’80esima presentazione del libro in due anni, e quindi penso di portare avanti, nel mio piccolo, la sua eredità, raccontando sempre quello che lui faceva e voleva: sconfiggere la mafia.

Nelle scuole, alle presentazioni, evito di parlare di “legalità”, preferisco parlare di “lotta all’illegalità”, che forse è ancora più importante. L’illegalità è diffusa, non è costituita soltanto dalla mafia ma da tante altre cose. Comportarsi bene lo sanno fare tutti, rispettare le regole anche, lottare l’illegalità dal suo più piccolo presupposto al più grande è un compito aggiuntivo, che ognuno deve portar avanti per quanto gli compete.

I ragazzi delle scuole mi danno sempre grandi soddisfazioni: io lascio loro due o tre copie del libro, poi torno qualche mese dopo per discuterne insieme, per rispondere alle loro domande, e sono sempre tantissime e interessantissime. E’ una fatica girare l’Italia, ma quando mi trovo di fronte a ragazzi che vogliono sapere, che vogliono capire, che vogliono combattere l’illegalità, questo ripaga tutto.

Un ricordo, di lei e Falcone?

Ho condiviso quattro anni e mezzo della mia vita, con Falcone, e ho ricordi stupendi, con lui. Soprattutto, ricordo spesso la sua assoluta onestà intellettuale, al di là delle sue capacità di magistrato.

Falcone è stato un magistrato eccezionale, unico: riuscì a concepire la struttura mafiosa, riusciva a passare dal particolare al generale in modo facilissimo, riusciva a concentrare in poche parole argomenti molto lunghi, riuscì a ricostruire questo mosaico di cui noi fornivamo le varie tessere… Fu lui a saperle mettere al propri posto, arrivando fino al maxiprocesso, un vero e proprio capolavoro di ingegneria giudiziaria.