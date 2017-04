La corruzione è il pizzo dei colletti bianchi

-Gianfri– Terremoto giudiziario alla Sacal, la società di gestione dell’Aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Sono finiti agli arresti domiciliari il presidente, il direttore generale e la responsabile dell’Ufficio legale nell’ambito di un’inchiesta sulla gestione dello scalo condotta dalla Procura di Lamezia Terme. I reati contestati a vario titolo sono corruzione, peculato, falso e abuso d’ufficio. I finanzieri, inoltre, indagano anche su varie forme di concussione.

Cinquemila euro a ridosso del Natale 2012 ed altri pagamenti “in più occasioni” successive. E poi uno ‘stipendio mensile’, di importo variabile, dal 2014 al 2016. Il tutto per un ammontare di circa 100mila euro. Sarebbe questo il ‘prezzo’ della corruzione di Marco Gasparri, dirigente della Consip, che avrebbe “venduto la sua funzione” di pubblico ufficiale all’imprenditore napoletano Alfredo Romeo, illecitamente favorito – sostiene la procura di Roma – nell’aggiudicazione di appalti pubblici, tra cui la maxi-gara europea FM4 da 2,7 miliardi, ancora in corso.

Arrestato il direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Genova Walter Pardini. L’inchiesta, della Procura della Repubblica, è coordinata dal procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati e dal sostituto procuratore Massimo Terrile. L’indagine è condotta dalla Guardia di Finanza.

La contestazione è quella di corruzione.

Otto ordini di custodia cautelare sono stati disposti a Torino in un’inchiesta sull’appalto per la gestione del bar interno al Palazzo di Giustizia. L’operazione è stata eseguita dalla guardia di finanza. La procura torinese procede per corruzione, turbativa d’asta e truffa aggravata ai danni del Comune.

Calabria, Campania, Liguria, Piemonte: parrebbe un bollettino meteorologico, ma non è così, si tratta solamente di delinquenza mafiosa dei cosiddetti colletti bianchi.

Reati mafiosi di singoli, al massimo piccoli gruppi dove ognuno pensa a se stesso.

Senza una struttura piramidale, come almeno un tempo era Cosa Nostra, ma non per questo meno dannosa e pericolosa, poiché in molti di questi casi di malaffare, i burocrati sono collegati ad alcuni politici, i quali immediatamente intervengono sui giornali di riferimento con notizie fuorvianti, con l’unico obiettivo di attaccare i media e le persone che hanno opinioni diverse, coprendosi con l’ombrello del garantismo.

Basti pensare alla riforma del Codice di Procedura Penale approvato dalla Camera il 15 marzo scorso, dove si aumentano le pene ai ladri di polli, ai piccoli estortori, ai reati di pizzo, per comprendere l’andazzo in Italia.

I nostri esimi legislatori hanno dimenticato che ogni giorno esce il bollettino di guerra della corruzione.

Ma già: la corruzione non è pizzo, come dire che la merda non è merda, ma l’ha fatta il cane.