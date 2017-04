La famiglia Morvillo abbandona la Fondazione dopo la separazione delle salme

-L.M.- Giovanni Falcone e Francesca Morvillo morirono insieme a Capaci quel maledetto 23 maggio 1992.

Riposavano insieme al cimitero di Sant’Orsola fino a quando, due anni fa, la sorella di Giovanni, Maria Falcone, decise che la salma del magistrato poteva essere traslata nella chiesa di San Domenico e nulla le fece cambiare idea.

Pippo Giordano, della squadra di polizia giudiziaria di Falcone racconta “Io dissento per due motivi: il primo è che Giovanni Falcone dovrebbe rimanere nella cappella, per consentire a tutti di omaggiarlo in un luogo pubblico. La seconda, perché non condivido la scelta di dividere Giovanni Falcone da sua moglie Francesca Morvillo. Ed è per questo che ho originato una petizione chiedendo di revocare la traslazione o in subordine, che anche la salma del magistrato Francesca Morvillo, venga traslata a San Domenico”.

La famiglia di Francesca Morvillo si era trincerata dietro al silenzio totale, nessuna polemica, solo dolore aggiunto a dolore.

Fino al gesto carico di significato, i familiari di Francesca hanno deciso di ritirare il nome della stessa dalla Fondazione Giovanni Falcone e Francesca Morvillo.

Alfredo Morvillo, fratello di Francesca e grande amico di Giovanni, si era già dimesso dal consiglio della Fondazione per dissensi con Maria Falcone.

La sorella del magistrato manifesta il suo stupore ” La decisione di portare Giovanni a San Domenico non è stata una nostra decisione, ma di tutto il consiglio compreso Alfredo Morvillo che non ha detto nulla quando abbiamo portato la proposta. Poi la madre di Francesca ha saputo lo spostamento dai giornali e da allora la famiglia ha deciso per l’uscita dalla fondazione. Ribadisco per noi tutto ciò è doloroso spero che ci sia un ripensamento. Abbiamo sempre considerato un tutt’uno Giovanni e Francesca. E il nome della moglie di mio fratello campeggia nella targa del Pantheon con quelli dei caduti a Capaci e in via D’Amelio”.

Insensibile dell’offesa recata a chi mai avrebbe osato dividere Giovanni e Francesca.