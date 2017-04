La fantascienza classica di Wells

–Gianni Frola– Herbert George Wells è di fatto uno dei fondatori della letteratura fantascientifica. Vissuto a cavallo tra la seconda metà dell’ottocento e la prima metà del novecento, lo scrittore britannico è uno dei più importanti esponenti del genere, capace di dar vita ad alcuni capolavori classici ancora oggi apprezzati ed amati; opere di forte impatto emotivo e sociale che hanno dato vita a numerose trasposizioni cinematografiche.

Improbabile non conoscere L’Uomo Invisibile oppure L’Isola del Dottor Moreau, ma proprio impossibile non aver mai sentito parlare de La Macchina del Tempo o de La Guerra dei Mondi. Patrimonio mondiale della narrativa, parte dei lavori di Wells sono stati ripubblicati dalla Fanucci Editore, scelta che non può che far piacere agli amanti del genere e che consente di immergersi nelle atmosfere Wellsiane sia a chi già ha avuto modo di farlo, magari anche in più occasioni, sia a chi ancora non lo ha fatto una sola volta.

Addentrarsi tra le pagine di questi capolavori significa scivolare non solo in atmosfere superbe e uniche, in grado di sottolineare la capacità visionaria dell’autore, ma anche sprofondare in uno stile narrativo diverso da quello a cui siamo abituati oggi: molto si gioca sulle descrizioni e sulle analisi, più che sull’azione pura.

Ne La Macchina del Tempo l’autore sfrutta il protagonista, scienziato e studioso, per raccontare un futuro molto lontano. Lo fa però attorno a un tavolo: l’uomo, appena tornato da un’avventura a dir poco straordinaria, è in presenza di alcuni amici e riporta loro gli eventi strabilianti che gli sono capitati nell’anno 802.701. E’ un’epoca tanto distante che la razza umana ha lasciato di sé solo impercettibili tracce riscontrabili negli edifici ormai decadenti e nelle figure dei piccoli Eloi e dei tremendi Morlock. I primi sono aggraziati e senza pensieri, vivono unicamente seguendo i propri desideri ed istinti, divertendosi e mangiando frutta; i secondi sono più violenti e si celano nelle profondità della terra, protetti tra le ombre dalla luce solare.

Sono due popoli tanto differenti quanto legati l’uno all’altro: ma sono anche una chiara rappresentazione della società inglese della rivoluzione industriale, quella che vedeva da una parte gli operai costretti a turni massacranti in fabbrica e dall’altra i nobili liberi di godersi gli agi che il denaro permetteva loro di comprare. Se una volta a dominare il mondo sembravano questi ultimi, ora sono gli eredi dei primi ad avere dalla loro il potere: quello della forza bruta.

Non è da meno La Guerra dei Mondi, dove improvvisamente dei marziani proveniente dal pianeta rosso giungono sulla Terra con l’intento di conquistarla, portando morte e distruzione tra gli esseri umani. Anche in questo caso la denuncia sociale è evidente e si rivolge nientemeno che allo stesso impero britannico, colpevole di una politica coloniale dettata dalla predominazione delle altre popolazioni e culture. Un esempio lampante che lo stesso autore non dimentica è quello degli indigeni della Tasmania, ormai praticamente estinti. Proprio come l’uomo europeo ha portato morte e distruzione nei nuovi continenti in nome del progresso e dell’economia, così gli alieni di Marte sono pronti a liberare la Terra dall’oppressione della razza umana.

A salvare gli uomini non arrivano improvvisi eroi capaci di ribaltare la situazione, né incredibili invenzioni futuristiche: ci pensano i microorganismi, capaci di infettare gli alieni e portarli a una prematura dipartita. Perché la storia si ripete e se prima erano le malattie degli europei a decimare gli indigeni, ora sono i virus nostrani a farlo con gli extraterrestri.

Di fatto Wells riesce a colpire nel segno e a far riflettere, dando una analisi degli eventi e della società che è elemento essenziale per soffermarsi a pensare al passato e, di conseguenza, a ragionare sul futuro.

Titolo: La macchina del tempo / La guerra dei mondi

Autore: H. G. Wells

Editore: Fanucci