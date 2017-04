“L’anoressia ha vinto”. !5enne scrive la lettera d’addio al suo cane e si suicida

–Redazione- Pippa McManus detta Pip, 15 anni, soffre di una forte forma di anoressia.

La ragazzina dopo tante battaglie non riesce a vedere una via d’uscita e prende una tragica decisione. Dopo aver scritto una serie di lettere strazianti ai suoi cari, tra cui il cagnolino, Pip si getta sotto un treno e muore.



Accade a Gatley, nel Regno Unito. Come riporta il Mirror, in una delle lettere, la ragazzina scriveva: “Io voglio crescere, avere una vita. Ma in questo momento non ce l’ho. Non posso più combattere l’anoressia. Ho cercato ma è difficile, mi ha vinto”.

Pip era stata ricoverata, ma poi era migliorata ed era tornata a casa. La giovane tuttavia continuava a seguire un regime alimentare non sano e ad abusare della palestra.

E proprio in seguito a una discussione sull’eccessivo esercizio fisico, la ragazza sarebbe scappata di casa e avrebbe compiuto il gesto estremo.

Janet Walsh, consulente psichiatra, ha affermato che il rilascio di Pip fosse stato pericoloso, perché nelle sue condizioni una ricaduta era possibile.