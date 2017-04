Le accuse a Saviano: la polizia è altra cosa

-Gianfri– Leggendo l’articolo pubblicato su questa testata “La polizia attacca Saviano: non ne possiamo più delle sue insulse e ridicole lezioni” mi trovo a dissentire con il titolo a parer mio fuorviante e che potrebbe trarre in inganno il lettore.

Non è la Polizia di Stato a scagliarsi contro l’autore di Gomorra, bensì un piccolissimo sindacato che ne rappresenta una infinitesima parte .

Una lettura superficiale potrebbe indurre a pensare che l’intero corpo della P.S. censuri la libertà di pensiero e di opinione di un giornalista: imponendogli ciò che deve o non deve dire.

A voler ridurre al silenzio lo scrittore-giornalista Roberto Saviano è solamente il segretario di questo piccolo sindacato, segretario che spesso è volentieri esprime concetti sopra le righe e alquanto confusi, mirati a crearsi visibilità mediatica.

Vale la pena rinverdire le gesta del segretario del Coisp, Franco Maccari, il quale insieme a Carlo Giovanardi, definì “falsificazione della realtà” le foto che ritraevano il volto sfigurato di Federico Aldrovandi, disteso sul lettino dell’obitorio, ucciso a Ferrara da quattro poliziotti.

Doverosamente riportiamo quanto accadde nel marzo 2013.

La mamma di Federico Aldrovandi, Patrizia Moretti, aprì le finestre del suo ufficio, nel comune di Ferrara; sotto, una ventina di poliziotti del Coisp manifestavano solidarietà ai quattro colleghi condannati in via definitiva per la morte di Federico, ucciso a calci e pugni.

Patrizia scese in strada con in mano una fotografia del figlio. In lacrime disse “Speravo di non essere più costretta a mostrare ancora in pubblico questa foto” quella appunto definita un fotomontaggio da Maccari. Prima i manifestanti le voltarono le spalle, poi se ne andarono.

E citiamo un altro episodio che ha visto protagonista Maccari insieme ad un poliziotto veneziano.

Un Frecciarossa bloccato a Portogruaro, mentre mai si sarebbe dovuto fermare in quella stazione. Questo quanto scritto in una segnalazione della Polizia ferroviaria veneziana inviata alla Procura della Repubblica lagunare sulla base dell’esposto del capotreno.

Maccari raccontò la propria versione dei fatti “Stavo tornando da Roma con una Freccia e dovevo scendere a Mestre, ma mi era addormentato e mi sono accorto che il treno stava correndo verso Trieste. Così ho chiesto prima al capotreno se poteva fermarsi a Portogruaro, poi ho fatto una telefonata ad un collega della Polfer ponendogli la stessa richiesta: entrambi mi hanno risposto che non era possibile, così sono arrivato a Trieste, dove un collega di quella città mi è venuto a prendere in macchina. Tutto qui”.

Di diverso avviso il capotreno, il quale ha dichiarato di essersi opposto con fermezza all’apertura delle porte del treno in una stazione non prevista, facendo ripartire immediatamente il convoglio per il capoluogo friulano.

Classico esempio del “lei non sa chi sono io” e ci permettiamo di aggiungere che la polizia è altra cosa.