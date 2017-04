Le visioni di Yoko Taro in Nier: Automata

–Maurizio Di Gioia– Nier: Automata altro non è che il seguito del quasi omonimo gioco che, all’epoca della sua uscita, ebbe modo di riscuotere un buon successo, per quanto si rivolgesse principalmente a un target di giocatori più di nicchia. Il lavoro compiuto dalla Platinum Games e distribuito dalla Square Enix riesce a mescolare i giochi d’azione ai giochi di ruolo, in particolare quelli con uno stile più giapponese, delineando un mix ben calibrato che fa però della trama il suo punto di forza.

La storia nasce dalla mente di Yoko Taro, che già ha avuto modo di dimostrare le sue capacità e che è stato in grado di imporsi in diverse occasioni con le software house senza cedere ai compromessi: nessun paletto per limitarlo in alcun modo, lasciando che quello che volesse raccontare venisse raccontato infrangendo perbenismo o politically correct.

L’attesa per Nier: Automata ha dato vita a un forte hype, per molti inaspettato, che ha alzato il livello di aspettativa verso il titolo, chiamato a dare una gran prova di sé. Il risultato offre qualcosa di originale e avvincente, capace di colpire già dalle prime battute attraverso un gioco di cambio di inquadrature che improvvisamente trasformano il titolo esplorativo in una serie di platform.

L’umanità è stata costretta a rifugiarsi sulla Luna dopo il nefasto esito della guerra che la ha vista contrapposta a una misteriosa razza aliena. Sulla superficie del pianeta blu sono rimasti alcuni robot da combattimento che ancora impediscono un eventuale ritorno dell’uomo. Per combatterli esistono degli androidi che obbediscono agli ordini degli umani senza lasciarsi andare ad alcune emozione, assolutamente vietata. 2B, con l’ausilio dei suoi compagni d’avventura, cercherà di adempiere al proprio compito partendo da una vecchia fabbrica di robot ormai teoricamente in disuso.

Se la trama sembra avere una partenza semplice, con il passare del tempo acquisterà sempre più spessore, mostrando una lunga serie di sfaccettature che daranno vita a un universo tanto complesso quanto approfondito e che non mancherà di colpire duro nello stomaco del lettore quando necessario. Per riuscire a comprendere al meglio il mondo di Nier: Automata è necessario svolgere non solo le quest principali, ma anche quelle secondarie, dando spazio a un’esplorazione che sarà elemento cardine per trovare importanti tasselli essenziali per avere un quadro completo della storia.

Il sistema di gameplay è intuitivo e immediato, attenzione al salvataggio manuale, permettendo di muovere la protagonista e di gestire il robottino al suo fianco. Con l’avanzare del livello si possono incrementare le abilità ottenendo poteri utili. In caso di morte, tornando nel punto in cui si era arrivati, sarà possibile recuperare il corpo per estrarne almeno un parziale quantitativo di esperienza oppure trasformare l’androide in un supporto ausiliario gestito dall’intelligenza artificiale. A rendere tutto più sorprendente c’è anche la possibilità di giocare online, così da poter eventualmente ritrovare i corpi di altri giocatori.

Nier: Automata si compone di un comparto grafico che non brilla come altri titoli riescono a fare ma gode di animazioni estremamente fluide e curate capaci di incantare lo spettatore, nonché di una colonna sonora che può essere definita un piccolo capolavoro.

Titolo: Nier – Automata

Distributore: Koch Media