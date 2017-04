L’episodio speciale di Sherlock

–Maurizio Di Gioia– Particolarmente apprezzato sia dal grande pubblico che dalla critica, Sherlock è una serie televisiva nata nel 2010 che rivisita in chiave contemporanea la figura del più noto investigatore londinese della letteratura mondiale, quello Sherlock Holmes nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle. Prodotto dalla Bbc, il serial gode di un episodio speciale realizzato in vista delle feste natalizie, come da tradizione del canale televisivo britannico: in questo caso con un lungometraggio di un’ora e mezza intitolato L’abominevole Sposa.

A differenza dei normali episodi, la storia si ambienta in una Londra vittoriana dell’ottocento in cui l’inseparabile duo composto da Sherlock e Watson si incontra nuovamente per la prima volta allo scopo di condividere le spese d’affitto dell’appartamento situato al 221B di Baker Street. La coppia sarà chiamata a risolvere un caso che si dipanerà lungo un ampio arco temporale: una sposa che si è suicidata in occasione dell’anniversario compirà alcuni delitti, primo dei quali quello del marito.

L’abominevole Sposa gioca molto sulle dicotomie: da una parte il caso coinvolge apparentemente un fantasma ma Sherlock non può che puntare sulla razionalità della logica e della scienza per venirne a capo, dall’altra al realismo dei fatti e delle deduzioni si alterna il viaggio nella mente del detective fatto di paure e incertezze, prima tra tutte quella di un Moriarty non deceduto a seguito della caduta dalla cascata; infine anche il ruolo di una società prettamente maschilista che deve fare i conti con un femminismo in ascesa che cerca di conquistare per le donne quei tasselli necessari per raggiungere la parità dei sessi, a cominciare dal diritto al voto. In tutto questo non bisogna però neanche dimenticare i riferimenti che dall’età vittoriana puntano alla modernità e, più in particolare, al periodo storico in cui si sviluppa la saga principale della serie televisiva, tutto perfettamente spiegato nel corso del film.

L’abominevole sposa è uscito in versione blu-ray sul mercato italiano grazie alla Koch Media che offre un’edizione imperdibile composta da due dischi, uno per il lungometraggio stesso, l’altro per i notevoli contenuti speciali, tutti interessanti e perfetti per approfondire quello che è l’universo narrativo di Sherlock e la sua realizzazione.

Titolo: Sherlock – L’abominevole sposa

Distributore: Koch Media