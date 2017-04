Lo staff di Trump e i contatti con la mafia russa

–Redazione– A darne notizia, in prima pagina, è stato il quotidiano più importante della Spagna, El Pais.

Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, aveva intenzione di incontrare, lo scorso febbraio, a Washington, Alexander Torshin, uomo di fiducia di Putin, vicepresidente della Banca Centrale Russa ma, soprattutto, per la Guardia Civil spagnola, “padrino” della mafia russa.

L’incontro, secondo quanto riporta il giornale madrileno, è stato cancellato “valanga di critiche e di informazioni sulla stampa statunitense sull’influenza di determinati circoli russi sulle squadre di potere del presidente Trump”.

Ciononostante, Torshin ha avuto modo di incontrare uno dei figli di Trump e, in ogni caso, mantiene relazioni strette con la National Rifle Association (Nra), la cosiddetta “lobby delle armi”. Sempre secondo El Pais, l’uomo era già stato sul punto di esser arrestato nel 2013, in occasione di un incontro, a Palma di Maiorca, con un mafioso appena condannato, ma non si presentò all’appuntamento, salvandosi.

Il quotidiano conclude affermando che “l’offensiva politica di Torshin sembra far parte della strategie del Cremlino destinata ad influenzare la politica interna statunitense”: inoltre, “per la prima volta un capo della mafia russa – o almeno identificato come tale dagli inquirenti spagnoli – si trova all’interno del circolo del nuovo presidente degli Stati Uniti”.