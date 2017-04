Londra. Ragazza genovese trovata morta in casa

-Redazione– Una ragazza 18enne genovese è stata trovata morta a Londra all’interno del suo appartamento.

A scoprire il corpo è stata un’amica, allertata dalla madre della giovane che da Genova non aveva notizie della figlia dal 25 aprile scorso.

La ragazza viveva a Londra da tempo, si era trasferita nella capitale inglese per lavorare come cameriera in un pub.

La famiglia vive invece nel centro di Genova.

La mamma aveva contattato alcuni amici della giovane, che vivono anche loro a Londra, per chiedere notizie non riuscendo a contattare la figlia. Da lì la tragica scoperta.

Della morte è stata informata anche la Procura del capoluogo ligure: il consolato italiano a Londra, dopo aver accertato la morte della 18enne, ha dato comunicazione ai carabinieri del comando di Carignano a Genova che hanno avvertito la famiglia.

In Procura sono arrivati gli atti relativi alla vicenda, ‘non costituenti notizia di reato’.

Al momento non ci sono ipotesi di reato e non sono state sporte denunce da parte della famiglia alle autorità italiane. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti inglesi, che svolgono le indagini, la ragazza non era stata bene negli ultimi giorni, per questo non si era recata al lavoro. Nonostante la giovane età non si esclude l’ipotesi di un malore fatale.

Si attende l’esito delle indagini per chiarire le circostanze del decesso.