Mafia Capitale. L’accusa chiede 28 anni per Buzzi e 26 per Carminati

-Redazione- Ventotto anni di detenzione per Massimo Carminati e 26 anni e 3 mesi per Salvatore Buzzi.

È la richiesta dei pm di Roma Paolo Ielo, Luca Tescaroli e Giuseppe Cascini nei confronti dell’ex Nar e del ras delle coop al maxiprocesso di ‘Mafia Capitale’.

Per l’ex capogruppo Pdl alla Regione Lazio Luca Gramazio la procura di Roma ha invece chiesto 19 anni e 6 mesi, mentre 21 anni sono stati chiesti per Franco Panzironi, ex ad di Ama.

In tutto, nei confronti dei 46 imputati al maxiprocesso di ‘Mafia capitale’, sono stati chiesti 515 anni di carcere.

”Gli appalti della pubblica amministrazione sono stati gestiti come fette di una caciotta, un qualcosa da spartire e non certo facendo attenzione al bene comune”, aveva detto il procuratore aggiunto Ielo oggi, nel corso del quarto giorno di requisitoria al maxiprocesso di .

”In questa storia, in nome dell’emergenza si è passati troppe volte sopra le regole”, ha sottolineato il pm riferendosi alla gestione delle gare pubbliche.