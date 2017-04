Meteo: brutte sorprese per Pasqua

-Redazione– Settimana di Pasqua caratterizzata ancora in buona parte dalla prevalenza dell’alta pressione, ma non più così forte.

La redazione di ilMeteo.it comunica infatti che da oggi e fino a mercoledì, moderate infiltrazioni di aria più fresca da Nord si insinueranno nel campo anticiclonico, portando una maggiore instabilità pomeridiana, dapprima sui rilievi centro-orientali del Nord, poi soprattutto sui settori appenninici centro-meridionali.

Tempo più soleggiato in via generale tra giovedì e venerdì, ma attenzione perché un cambiamento più significativo è atteso proprio per le festività pasquali.

Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito ilMeteo.it, annuncia, infatti, che “già entro la sera di sabato prossimo, buona parte del Nord vedrà un aumento di nubi e un’intensificazione delle piogge, soprattutto sulle medie-alte pianure e sui settori alpini e prealpini. Ancora sole prevalente sul resto del Paese”.

Sempre il direttore Sanò avverte che, nel giorno di Pasqua, un fronte instabile più deciso, proveniente da Nord, raggiungerà le aree centro-orientali del Nord, il Levante ligure, l’Emilia-Romagna e poi tutto il Centro, portando rovesci e temporali diffusi. Ancora buono al Sud, in giornata, ma peggiorerà la sera con nubi e piogge sparse anche qui. Temperature stazionarie e sopra la media di 3/4° ovunque.

Previste in calo e più fresche dalla domenica di Pasqua.