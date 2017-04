Meteo. Raffica di temporali in arrivo

-Redazione- Perturbazione atlantica in arrivo.

Già oggi saranno possibili piogge e temporali in quanto aria più fresca nordatlantica valicherà le Alpi portando un primo peggioramento sui settori montuosi e alte pianure del Nord.

In seguito, dal 26 aprile, la formazione di una bassa pressione sul mar Ligure porterà piogge e temporali su tutto il Nord, in trasferimento al Centro e poi, in forma minore, al Sud.

Ecco nel dettaglio le previsioni degli esperti del sito ‘ilMeteo.it’.

25 aprile – Festa della Liberazione con piogge e temporali sparsi sull’arco alpino e localmente sulla medio/alta pianura del Nord. Sole prevalente al Centro-Sud e isole.

26-29 aprile – Tempo in peggioramento al Nord con rovesci e temporali anche forti, soprattutto sull’arco alpino e prealpino e sulla Liguria di Levante e alta Toscana; saranno possibili locali grandinate e nubifragi.

Piogge e temporali che si porteranno anche sulla Toscana, poi su Lazio, Marche settentrionali, localmente sulla Sardegna e a fine periodo, ma meno intensi, sulle regioni meridionali peninsulari. Per un nuovo miglioramento del tempo dovremo attendere venerdì 28 aprile, quando ultime piogge potranno verificarsi sulle estreme regioni meridionali.

La neve tornerà ad imbiancare le Alpi a quote relativamente basse per la stagione, e sopra i 1300/1400 metri nella giornata del 26, anche sotto i 1000 metri nella giornata del 27 aprile.

Temperature che tornano a diminuire, soprattutto dove ci saranno le precipitazioni più importanti.