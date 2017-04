Molestie olfattive: da oggi l’odore di fritto è reato, parola di Cassazione

–Redazione– Odori molesti dalla cucina del vicino? Da oggi sono reato. A deciderlo, la Corte di Cassazione, che con la sentenza 14467/017 ha di fatto “partorito” le molestie olfattive”, inquadrate nel reato di «getto pericoloso di cose.

La sentenza è nata all’interno di un procedimento che vedeva trascinato in aula un condomino che, cucinando, creava continuamente fumi, odori (per lo più di fritto) e rumori molesti dalla cucina. Una situazione che i vicini non potevano più tollerare.

Gli Ermellini, confermando la decisione dei primi due gradi di giudizio, hanno infine condannato l’imputato, dichiarandolo colpevole di «getto pericoloso di cose», respingendo la difesa secondo cui tale norma non sarebbe estensibile agli odori.

L’articolo 674 del Codice penale prevede infatti che tale reato sia «configurabile anche nel caso di molestie olfattive a prescindere dal soggetto emittente con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.».

A fronte del verdetto dei Supremi Giudici, vi è stato un boom di richieste legali.