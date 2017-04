Nessuno ha il diritto di separare Giovanni e Francesca

-Gianfri– I giornali hanno riportato la notizia della polemica sorta tra la famiglia Morvillo e la signora Maria Falcone.

Trovo del tutto normale che i familiari di Francesca Morvillo abbiano preso la decisione di ritirare il nome della moglie del magistrato ucciso a Capaci dalla Fondazione Giovanni Falcone e Francesca Morvillo.

Aggiungo, a mio modesto parere, che mi è ostico comprendere le ragioni per le quali qualcuno ha deciso di separare le salme di marito e moglie.

Presa la decisione di traslare il feretro con le spoglie mortali del dottor Falcone al Pantheon, giustamente, per tutti i meriti acquisiti dal magistrato, perché non fare lo stesso anche per il giudice Francesca Morvillo Falcone?

Grandi sono stati anche i suoi di meriti, l’aver vissuto accanto ad un uomo diventato il simbolo della lotta a Cosa Nostra e non solo, dal momento che aveva deciso di combattere tutte le forme di mafiosità di cui il nostro Paese era ed è afflitto.

Francesca, che insieme al suo Giovanni, aveva deciso di non avere figli perché “non si mettono al mondo orfani”. Francesca, che per stare accanto al suo Giovanni, si era privata della propria libertà, della propria vita.

Pare incredibile che adesso qualcuno si sia arrogato il diritto di separarli.

Ho conosciuto la famiglia Morvillo nei primi anni 60, abitavano in via Villarmosa, a Palermo, dietro alla Banca d’Italia. Famiglia perbene, il padre magistrato, persona umile e rispettosa, non mancava mai di salutare educatamente vicini di casa a condomini.

Una bella persona, gentile, che tutte le mattine vedevo incamminarsi a piedi per raggiungere il palazzo di giustizia, così come ricordo le sue figlie, giovanissime, scendere di corsa le scale per andare a scuola.

Questo è il mio ricordo ed il mio omaggio alla famiglia Morvillo senza altro aggiungere.