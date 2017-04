Nobel per la Pace ad Antonio Razzi

-Redazione– Antonio Razzi candidato al Nobel per la pace.

Sul suo profilo Twitter diversi utenti nei giorni scorsi hanno proposto il riconoscimento per il senatore di Forza Italia e ora arriva anche una petizione su Change.org, dopo il suo ultimo viaggio in Corea del Nord.

“Come ben sappiamo il sen. Antonio Razzi è uno dei pochi politici conosciuti nella Corea del Nord e per i suoi interventi in politica estera in questo clima tesissimo devono essere riconosciuti. Visto che non possiamo dargli un altro vitalizio, proponiamo il nobel per la pace” si legge nella petizione a firma Teomondo Scrofalo.

La petizione, lanciata 2 giorni fa, per ora ha raggiunto 440 sostenitori.

Verrà consegnata a Carlo XVI Gustavo Bernadotte, il Re di Svezia.