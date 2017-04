Palermo. Scontro tra auto: muore una bimba

–Redazione- La Procura di Palermo ha aperto una inchiesta sulla morte di Giulia Mazzola, la bambina di 6 anni, che ha perso la vita nell’incidente stradale avvenuto nei pressi del Policlinico di Palermo.

La piccola, dopo uno scontro tra l’auto su cui viaggiava e un’altra macchina, è stata sbalzata dalla vettura ed è finita a terra battendo la testa. I magistrati stanno facendo degli accertamenti per capire la dinamica dell’incidente.

Sembra che la piccola vittima si trovasse, al momento dell’impatto, in braccio alla madre, senza cintura allacciata e non sul sedile posteriore nel seggiolino per i bambini, come prevede la legge.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti a scontrarsi all’incrocio tra le vie Arcoleo e Morso sono state una Hyundai e una Volkswagen Golf, guidata dalla zia della piccola vittima, una donna di 28 anni, incinta.

Sul lato passeggero, invece, viaggiavano la mamma della bimba, 45 anni, e la bambina di sei anni, morta nell’impatto.

A bordo della seconda vettura, invece, c’era un uomo di 61, che guidava l’auto, e una donna 59 anni, rimasta ferita e trasportata in ospedale, così come la madre della piccola vittima.

Sul posto sono arrivati gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia municipale per i rilievi di rito e la Polizia di Stato. Per la piccola, immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale Civico di Palermo non c’è stato nulla da fare.

Sembra che la piccola sia stata sbalzata fuori dall’abitacolo della vettura dopo aver sfondato il parabrezza.