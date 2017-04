Processo Ferrara. Di Matteo racconta in aula il perchè della querela al giornalista

-Redazione– Tutto nasce da un articolo sul Foglio a firma di Giuliano Ferrara, nel quale il giornalista dipingeva il compagno d’ora d’aria di Totò Riina, Alberto Lorusso, come un agente provocatore con lo scopo di “Monumentalizzare Nino Di Matteo e mostrificare il Presidente della Repubblica”.

Di Matteo querelò Ferrara e altri giornalisti ed ora è lo stesso magistrato, in aula nel processo a carico di Giuliano Ferrara, a raccontare come si svolsero i fatti.

Tutto partì da quel filone investigativo, sulla trattativa Stato-mafia, che va oltre i 12 imputati del processo attualmente in corso a Palermo. Proprio per “scoprire se insieme a coloro che già erano stati tratti in giudizio fossero evincibili responsabilità di altri soggetti”, fu richiesto di effettuare delle intercettazioni durante il “passeggio” tra Riina e Lorusso – allora sconosciuto alla Procura di Palermo – a seguito delle misteriose esternazioni che il “capo dei capi” fece a due assistenti del G.O.M. (Gruppo Operativo Mobile della Polizia penitenziaria), poi sentiti al processo trattativa.

Inizialmente, ripercorre il pm, “con il procuratore capo e il procuratore generale scegliemmo di non dire nulla. Ma con l’incalzare” delle minacce (“Se mi riesce, l’ultima che devo organizzare deve essere la più forte di tutti”), “il procuratore mi disse: ‘non posso più pensare all’utilità investigativa, qui è preminente il problema di ordine pubblico’”.

“Fu avviata una procedura che nei miei 25 anni di carriera non ho mai visto attivare per nessun’altra situazione. – ricorda Di Matteo, interrogato dal pm Maurizio Ascione – Quando la Dia ci portò il testo e ci fece ascoltare materialmente quelle conversazioni, il Procuratore di Palermo chiamò quello di Caltanissetta, si riunirono immediatamente e decisero” di rivolgersi “al Ministro degli Interni (all’epoca era Alfano, ndr) per un pericolo immanente non relativo soltanto alla mia persona, ma per l’ordine pubblico (“facciamola grossa come l’abbiamo fatta nel ’92”, ndr)”.

La procedura fu “talmente urgente che due procuratori capo si recarono in un giorno festivo, l’8 dicembre 2013, dal Ministro dell’Interno assieme ad un ufficiale della Polizia giudiziaria della Dia, il dottor Bonferraro”.

“Il Ministro dell’Interno – prosegue Di Matteo – ritenne di convocare in via straordinaria un comitato di ordine e sicurezza pubblica, eccezionalmente fatto in prefettura a Palermo. Altrettanto eccezionalmente, poichè non ricopro nessuna carica, ritennero di invitarmi essendo l’oggetto principale della discussione. Vi parteciparono il Ministro dell’Interno, il Comandante generale dei Carabinieri, il Comandante generale della Guardia di Finanza, il capo della Polizia, il capo del Dap (Dipartimento di amministrazione penitenziaria, ndr), e mi sembra anche il Presidente della commissione antimafia e i direttori dei servizi di sicurezza Aisi e Aise, nonché del Dis, il coordinamento tra il servizio segreto militare e quello civile”.

Cosa preoccupò, esattamente, delle parole di Riina?

Intanto la genuinità, per il teste comprovata dall’aver, con le sue esternazioni “messo a rischio anche la gestione effettiva di alcuni suoi beni”. E poi il fatto che sembrasse “un invito a far sì che il codetenuto, in qualunque modo fosse stato capace, poteva o doveva fare uscire (quei contenuti, ndr). Era un’intimazione”. D’altronde, riflette Di Matteo, “non è nuovo” il fatto che “un mandato omicidiario possa essere conferito anche da chi è detenuto. È capitato, ed è accertato anche con sentenza definitiva, perfino da chi è detenuto con il 41 bis”.

Parole, quelle del “capo dei capi”, corroborate da misteriose missive anonime: “Ne ricordo uno – afferma il pm di Palermo – che faceva riferimento ad alcune mie abitudini di vita, insieme al dato: ‘Ormai non hai più niente da fare perché il permesso è stato dato anche da Salvatore Riina’. Quando poi si ascoltano” le conversazioni tra Riina e Lorusso, considera il magistrato, “è un po’ il contesto a fare paura, non è l’esternazione dell’ottantenne completamente avulso rispetto a tutto il resto”.

Ma anche Lorusso, prosegue Di Matteo, “mi preoccupò molto, perché avevo visto Riina parlare con lui invitandolo a fare uscire fuori qualcosa”, e poi “venni a sapere che in passato aveva persino subito dei procedimenti disciplinari perché era stato sorpreso, anche utilizzando un codice segreto con alcune lettere dell’alfabeto fenicio, a trasmettere all’esterno” dei messaggi.

I giorni delle minacce di Riina erano di fuoco.

Già in quel periodo, spiega il pm di Palermo “erano pervenute tantissime altre minacce, e altri soggetti avevano parlato di un attentato nei miei confronti in corso di preparazione”.

“Sono scaturite delle conseguenze – chiarisce Di Matteo in aula – da un punto di vista personale e familiare molto pesanti”, per non parlare del “dato facilmente smentibile” alla base delle accuse “di aver mandato un agente provocatore” dato che “Lorusso faceva la socialità con Riina già a partire dall’aprile 2013” mentre l’intercettazione ambientale “è di molto successiva”.

“Ho deciso – ribadisce il teste – che essere accusato di avere strumentalizzato una vicenda che ha tanto pesato e continuerà a pesare per molta parte della mia vita, sulla mia persona e su quella dei miei familiari, fosse un comportamento che meritasse una risposta con una querela penale”.

Quanto al passaggio su Napolitano nell’articolo (“mostrificare il presidente della Repubblica”) “collegare la vicenda, come ha fatto Ferrara, del fatto che Riina auspicasse che si facesse presto l’attentato nei miei confronti al mio ricatto nei confronti del capo dello Stato mi è sembrato non rientrante nei limiti del sacrosanto diritto di critica”.

Tanto più che, aggiunge Di Matteo, “ritengo di avere individuato” una “linea di continuità che riguarda la mia attività” e “certi processi in molti editoriali e commenti del Foglio per altre occasioni e per altre circostanze, anche a firma del dottor Ferrara” per le quali però “ho preferito le vie dell’azione civile”.

Articoli “a stretto giro temporale”, un vero e proprio fuoco incrociato al quale non partecipò solo Il Foglio. Ma in questo caso, precisa Di Matteo, “la linea di quel giornale, sia pure adesso con altri giornalisti, sta continuando ancora”, tanto che “per altri articoli del dottor Ferrara, sono stati anche altri colleghi ad agire”.