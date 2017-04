“Processo per stupro”. L’avvocato Mario Melillo racconta Tina Lagostena Bassi

–Elisabetta Cannone– Da avvocata che difendeva le donne vittima di violenza nelle aule di tribunale (una perfino trasmessa in tv), a politica, parlamentare passando per un’altra trasmissione televisiva che l’ha vista indossare stavolta la toga di giudice arbitro nella trasmissione Forum.

Tina Lagostena Bassi, nella sua lunga carriera, ha sempre unito la grande professionalità di giurista al suo sentire di donna che l’ha resa ancora più desiderosa di giustizia e proiettata nella difesa dei diritti dei più deboli.

Per conoscere qualcosa di più di lei, professionalmente ma anche come persona, abbiamo parlato con Mario Melillo, avvocato civilista, che lavora nello studio associato che porta ancora il nome di Tina: Lana – Lagostena Bassi

Avvocato Melillo, quando e com’è stato l’incontro con Tina Lagostena Bassi?

Nel 2000, anno in cui Tina entrò a far parte dello studio, io ero un giovane collaboratore entrato nel 1997. Ricorderò sempre il primo incontro con questo “mostro sacro” di cui conoscevo non soltanto il valore professionale, ma anche la partecipazione attiva come donna nelle battaglie in difesa dei diritti della donna e dei più deboli in generale. Una connotazione caratteriale che metteva anche nella professionale, tanto che ha prediletto sempre la difesa dei più deboli.

I suoi primi approcci con lo studio traggono origine dalla sua grande amicizia con il fondatore dello studio Lana, l’avvocato Mario Lana, purtroppo scomparso il 21 dicembre 2015. Nacque così una comunanza di attività, una di condivisione di valori e di lotte per la difesa dei diritti umani che portò Tina e Mario a un sodalizio professionale culminato nella fusione dei due studi: Lana – Lagostena Bassi. Nome che tutt’oggi ci identifica.

Ha mai parlato di quel processo, “Processo per stupro”, di come si era svolto?

Di quel processo raccontava il brusio di sottofondo della gente presente, di come questa ridacchiasse quando venivano raccontate le modalità in cui era avvenuto il fatto. Mi diceva dell’enorme difficoltà, all’epoca, di sostenere la difesa di una donna stuprata, alla luce e agli occhi di una opinione pubblica ancora fortemente intrisa di pregiudizi nei confronti delle donne. Cosa che traspare fortemente dalle immagini televisive, negli ampi stralci di quel processo che si può ancora rintracciare in rete.

La trattazione di quel procedimento era in qualche modo annacquata, potrei dire perfino contaminata, dal pregiudizio nei confronti della donna vittima di stupro e che si sostanziava nell’opinione che lei avesse in qualche modo favorito chi si era macchiato di quel delitto orrendo e le avesse provocate. Non tanto con comportamenti tali da attirare determinate attenzioni, ma semplicemente per il fatto di essere donna.

Per quel processo Tina ricevette anche minacce da estremisti di destra. È scampata a due attentati ed ebbe perfino la scorta.

Com’era Tina Lagostena Bassi donna? Quanto questo influiva sulla sua professione e sul modo in cui affrontava le cause?

Direi che c’era una sorta di compenetrazione al 100% tra la componente donna e quella professionale. Questo faceva sì che la causa fosse affrontata sia come professionista, ma anche con una passione e una dedizione al cliente e alla questione da trattare davvero molto intense. Dato che i suoi clienti erano per lo più donne, la carica che metteva nella difesa era sicuramente molto forte, quasi di immedesimazione.

All’innegabile competenza professionale si aggiungeva il suo essere donna e questo la portava non solo a credere totalmente nella difesa ma anche ad avere maggior voglia di giustizia per le sue clienti.

Tina era una donna e una avvocata di polso, molto irruenta che prendeva di petto ogni situazione.

Da quel 1979 agli anni successivi in cui ha continuato a difendere le donne, raccontava di un cambiamento culturale nei confronti di queste cause da parte di avvocati, giudici?

Qui posso citare quello che è stato il suo più grande successo, come parlamentare e donna impegnata nella vita politica italiana: mi riferisco alla legge del 1996 che cambiò la natura del reato di molestie sessuali e quello di stupro. Prima di questa data, il 1996, quei reati erano considerati solo contro la morale. Questo fa comprendere quale fosse la condizione giuridica della donna. Di conseguenza l’atto di sopraffazione nei suoi confronti non era qualcosa che andava a colpire la persona nella sua dignità umana, ma un’azione che urtava semplicemente la morale: non si fa, è un male farlo, non sta bene. Alla vittima veniva negata la natura di essere umano e quindi l’essere portatrice di una sua dignità, nonché di valori inalienabili e insopprimibili.

Nel 1996, finalmente, l’approvazione di questa normativa fa sì che i reati di violenza sulle donne, come lo stupro, siano reati contro la persona e non più contro la morale, contro canoni comportamentali di un’epoca e che in quanto tali possono mutare a seconda dei cambiamenti sociali.

Oggi lo studio continua a seguire casi di violenza sulle donne?

Continuiamo a seguire casi che hanno come protagoniste le donne, spesso in situazione di debolezza rispetto al partner, vittime di comportamenti prevaricatori. Cerchiamo di mettere la stessa passione di Tina, soprattutto memori del suo insegnamento principale, giuridico e umano: “mai arrendersi nelle difficoltà”. Anche se per una causa, date le sue specifiche caratteristiche, all’aspettativa umana non corrispondeva quella giuridica noi non ci fermavamo. Né ci fermiamo. Cerchiamo sempre di ottenere il massimo, anche laddove la situazione sembra compromessa.

Un aneddoto su Tina, sulla sua esperienza nelle aule di tribunali?

Mi piace ricordare di quando ci narrava i suoi esordi professionali, parliamo della fine anni ’40 inizi anni ’50 quando la donna professionista era una presenza “strana”, vista quasi come una marziana. Mi diceva, ad esempio, di essersi trovata più volte di fronte a giudici, presidenti di tribunali, giudici a latere che non la apostrofavano come avvocato ma come signora…

Già questo fa capire come nella mentalità dell’epoca fosse difficile immaginare una donna nel pieno svolgimento di una professione. Non essendo considerata alla stregua di un professionista, uomo e affermato non poteva godere della stessa stima e considerazione che comunemente si riservava a quest’ultimo. La donna era una persona adatta solo per quelle attività ancestrali in cui era stata relegata in quanto donna appunto.

Tina e la sua esperienza televisiva nel programma Forum

Quell’esperienza televisiva la gestiva come una missione. La sua partecipazione al programma Forum non era volta a farsi pubblicità, parlando in termini spiccioli, lei la chiamava “una iniziativa di educazione giuridica”. Quello che intendeva fare, come giudice arbitro, era sensibilizzare l’opinione pubblica alla tutela dei diritti. Una funzione quindi eminentemente didattica, cui lei teneva moltissimo, che la divertiva sul piano umano ma soprattutto la responsabilizzava molto. Spesso in studio ci chiedeva se in una determinata puntata, in una certa sentenza era stata sufficientemente chiara. Mi ricordo che mi diceva sempre “mi avrà capito la casalinga di Voghera su quello che ho voluto spiegare, che ho voluto intendere decidendo su quella questione in un modo piuttosto che in un altro?”. La sua preoccupazione era arrivare, dare un messaggio, una informazione su come si tutelano i propri diritti.

La grinta di molte avvocate oggi, secondo lei, quanto rispecchia la fermezza e l’integrità di Tina nella difesa delle clienti e quanto è spettacolarizzazione mediatica?

È difficile dire ovviamente quando un comportamento è genuino e quanto invece possa essere adulterato. Io voglio pensare che l’esempio e l’insegnamento di Tina Lagostena Bassi susciti passione per il proprio lavoro e soprattutto per gli interessi che il nostro lavoro ci chiede, cioè la tutela del cliente. Se questi interessi sono difesi con sincera verve, con grinta, con dinamicità credo che siano fortemente genuini. Anche perché spesso quando celano un’intenzione strumentale, prima o poi, balzano agli occhi.

Fortunatamente nella mia esperienza ho il piacere di confrontarmi con colleghe che spendono la loro verve per la difesa degli interessi dei loro assistiti e assistite in maniera genuina.

Quanto pesa la mancanza di Tina Lagostena Bassi nello studio e qual è l’insegnamento che le ha lasciato?

L’assenza di Tina pesa moltissimo. Avevamo una Maestra, una saggia che ci guidava non soltanto nei passi più articolati ed emotivi della professione ma anche una persona con cui dialogare. Aveva sempre un insegnamento, una parola che ti lasciava qualcosa dentro e soprattutto era una grande memoria storica.

Adoravo i suoi racconti sulle sue vicende legate a determinati momenti della storia d’Italia. Il periodo del femminismo, del quale per esempio mi diceva di condividerlo nel momento in cui rivendicava la parità tra uomo e donna, ma quando voleva essere una celebrazione autoreferenziale della donna come soggetto bastante a se stesso non lo considerava più. L’aver affrontato il processo per stupro sotto la cappa del pregiudizio, le minacce che ricevette non solo da parte di estremisti ma anche i sentimenti di riprovazione e di ostilità di persone comuni che non gradivano che si parlasse della donna come un soggetto con pari dignità dell’uomo ed erano contrarie al superamento della contrapposizione in cui l’uomo è elemento portante della società e la donna è legata ai lavori di casa. E poi ancora l’epoca del terrorismo che l’ha vista molte volte oggetto di minacce da parte di gruppi eversivi. In tutto questo si dipanava la storia d’Italia degli ultimi trent’anni, e mi chiedo spesso quanto avrebbe potuto dire in questo attuale momento in cui il mondo sta ulteriormente virando verso posizioni in cui il riconoscimento di valori come solidarietà e uguaglianza sono fortemente messi in dubbio.

Quello che mi ha insegnato è di vedere sempre nel cliente una persona da proteggere. Ma soprattutto, nella professione e fuori, è il non arrendersi mai alle difficoltà e di perseverare nella conquista di valori che ancora sono difficili da affermare.

Tina ci ha insegnato a ribadire in qualsiasi momento che l’essere umano è uno e che ha pari dignità a prescindere dal genere.

Era una donna tutta d’un pezzo, che non scendeva a compromessi con nessuno, sia nella professione che come persona, nella vita, e nell’attività politica. Era diventata parlamentare nelle fila di Forza Italia, ma poi ne uscì. Ricordo perfettamente quando le chiesi perché se ne fosse andata e lei mi rispose “perché io sono mia”.

Ecco, questa era Tina Lagostena Bassi.