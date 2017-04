“Processo per stupro”. Ne parla il Gip Nicola Aiello

-Elisabetta Cannone– Sono passati alcuni decenni, esattamente tre più otto anni, da quel 1979 quando l’avvocata Tina Lagostena Bassi mostrò in televisione da legale di parte civile, nel programma “Processo per stupro”, come si svolgeva un processo per stupro e soprattuto come era trattata una donna in tribunale.

Oggi, nonostante conquiste sociali e culturali, il fenomeno della violenza contro le donne non accenna ad arrestarsi. Lo stupro rappresenta il crimine per antonomasia per prevaricare e umiliare una donna. Un evento devastante che la colpisce fisicamente e psicologicamente, minando la sua fiducia di base nei confronti dell’altro sesso.

Nel 1979, Fiorella, la donna stuprata nell’aula di tribunale da vittima diventava quasi colpevole. Tanti gli stereotipi maschilisti, misogeni e patriarcali messi in campo da avvocati della difesa che la mostravano come colei che aveva provocato il suo aggressore, quasi compiacente per quel che le era successo. Lo stupro perdeva così ogni connotato di violenza fino a non prefigurarsi nemmeno come reato.

1979-2017

Trentotto anni, dunque. È cambiato qualcosa oggi da allora nei processi per stupro? Cosa va “in scena” nelle aule di tribunali quando una donna vittima di violenza accusa un uomo di averla violentata?

Ce lo siamo fatto raccontare dal giudice Nicola Aiello, che svolge la sua attività a Palermo e spiega quale sia oggi l’approccio di magistrati, avvocati e pm in casi come questi e come le procedure vigenti possano evitare un ulteriore trauma a chi ne è già subito uno così grave.

Dottor Aiello da quanto tempo si occupa di processi per violenza contro le donne?

Potrei rispondere da sempre. Prima come pubblico ministero e dopo come giudice sono sempre stato nel settore penale e occupandomi di tutti i tipi di processi ho avuto a che fare anche con quelli relativi alla violenza sulle donne.

Gli ultimi 7 anni, da quando sono nell’ufficio del Giudice per le indagini preliminari, mi sono capitati con maggiore frequenza processi volgarmente definiti come processi che hanno come persone offese le fasce deboli intese, secondo me erroneamente come tali, donne e bambini. In questo tipo di processi rientrano i cosiddetti reati persecutori e i reati di maltrattamenti in famiglia, secondo quella che potrei definire una escalation criminosa che ha inizio con lo stalking, reato codificato dal legislatore nel 2009 ma che esiste da sempre da un punto di vista comportamentale.

Se ci spostiamo poi dell’ambito lavorativo, possiamo parlare di mobbing sessuale che è molto frequente e successivamente, come dicevo, i reati dei maltrattamenti in famiglia. Questi reati sembrano apparentemente una tipologia completamente diversa, in realtà sono collegati perché hanno tutti a fondamento uno stesso dato: il soggetto attivo non è di tipo comune.

Faccio un esempio per essere più chiaro. Quando interrogo un rapinatore o un mafioso ho davanti una tipologia d’autore, se così si può definire, che prevedo sia nelle risposte che mi darà sia in quelle che non fornirà. Nell’interrogatorio a un mafioso, ad esempio, nel 95% delle volte questi non parlerà avvalendosi della facoltà di non rispondere; un rapinatore o confessa, se è stato preso quasi in flagranza, oppure negherà fino alla morte.

Nel caso dello stalking, invece, ovvero atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata o maltrattamenti in famiglia, la prima caratteristica è che si tratta di un reato trasversale. Se infatti il rapinatore solitamente è una persona che ha pochi soldi e va a fare rapine d’estate e il mafioso, pur potendo rientrare in due tipologie diverse, ha connotazioni ben precise, lo stalker può essere chiunque: dal disoccupato che non ha reddito al libero professionista, l’imprenditore o un magistrato, anche loro non immuni a questi reati. Questa mattina per esempio mi è capitato di discutere del caso di un avvocato che stalkerizzava una sua ex.

Per questo motivo si tratta di reati trasversali. Inoltre ci si trova davanti a una tipologia di soggetti che da un punto di vista psicologico, oserei dire anche psichiatrico essendomi confrontato spesso con diversi specialisti, soffrono di quello che in psicologia viene definito “delirio amoroso”. Sono cioè persone che investono il proprio sentimento nei confronti dell’oggetto del loro amore e non se ne vogliono più privare. Sentimento che in realtà non è tale ma è una specie di azione possessoria.

Quindi quando la donna decide di intraprendere un’altra relazione o semplicemente di chiudere quel rapporto sentimentale, questi soggetti non lo accettano e la vogliono recuperare.

Da qui inizia l’escalation criminale che passa dagli atti persecutori, ai maltrattamenti, alle lesioni fino ad arrivare a volte anche all’omicidio.

Da quando ha iniziato a occuparsi di processi per stupro, è cambiato l’approccio nelle aule dei tribunali ?

Sì, per fortuna qualcosa è cambiata anche se devo dire non troppo. Ancora c’è molto da fare.

È cambiato perché, e mi ricollego ai casi di abuso sessuale, mentre prima – e non parlo di 50 anni fa ma di 15 – si è potuta emettere la celebre sentenza della Corte di Cassazione secondo cui non poteva esserci violenza sessuale ai danni di una donna che indossava jeans perché sarebbe stato difficile spogliarla, oggi una cosa del genere è molto più rara.

Fino a qualche anno fa, inoltre, esistevano presidenti che parlavano di “vis grata puellae” intendendo come tale una attenuante, una riduzione di pena nei reati di violenza sessuale commessi su donne che uscivano da casa vestite “non adeguatamente”, espressione questa da riferire ovviamente a quel tipo di visione propria di soggetti appartenenti a una sottocultura maschilista.

Poiché tra questi soggetti sono esistiti, ahimè, anche dei magistrati e degli appartenenti alle forze di polizia il problema si è posto.

Nel caso di stalking, il problema più serio che abbiamo avuto in materia di atti persecutori era dare una tutela alle persone offese che magari si rivolgevano alle forze dell’ordine e alle quali veniva riso in faccia.

Adesso per fortuna esistono delle sezioni specializzate di polizia penitenziaria, soprattutto nelle grandi città, che sono pronte all’accoglienza psicologica, a comprendere e a distinguere la denuncia che ha un fondamento da quella che non ce l’ha e sono in grado di approfondire questi casi.

Quindi ripeto qualcosa per fortuna è cambiato. Non sono cambiati alcuni dati. Per esempio nei reati di maltrattamento, tipologia anche questa a sé stante, succede spesso che in nome di una pretesa riconciliazione che coinvolge l’ambito familiare in senso lato, in udienza la donna maltrattata ritratti dicendo di essere tornata col marito e che si trattava solo di una lite.

Le è mai capitato, anche di recente, di dover censurare avvocati per comportamenti, domande non rispettose delle vittime di stupro?

Sì, anche se devo dire che è abbastanza raro. Sembra strano, ma pur lavorando io in un tribunale del sud a Palermo, gli avvocati soprattutto quelli più giovani sono attenti a questo. Anche perché sanno qual è la prevedibile reazione, in senso tecnico, dei magistrati.

Inoltre c’è già un espediente per evitare certi comportamenti. L’incidente probatorio è una sorta di anticipazione della prova nella fase delle indagini preliminari che avviene in una camera di consiglio, quindi evita quantomeno il trauma del dibattimento dell’udienza pubblica.

Ovviamente anche nei reati di violenza sessuale si deve comprendere se c’è stata una reale violenza e quindi cercare di approfondire l’accaduto, per quanto sia complesso perché si tratta di portare la persona offesa a ripercorrere una vicenda emotiva disastrosa, costringendola a riviverla. Ovviamente non si indaga sulle abitudini sessuali della vittima, anche perché non è nemmeno consentito.

Qualche volta mi è capitato di dover mediare soprattutto tra il pubblico ministero particolarmente energico nel suo modo di porsi e l’avvocato particolarmente invasivo nella sfera della persona offesa, chiedendo di mantenere un certo equilibrio.

Di recente, per esempio, mi è successa una vicenda abbastanza particolare: un avvocato continuava a rivolgersi in un certo modo nei confronti di una pm, chiamando signora colei che svolge il proprio lavoro da dottoressa. In quel caso sono intervenuto chiedendo il rispetto del ruolo, così come si rispetta quello dell’avvocato di rispettare anche quello della pm.

Perché c’è così difficoltà nel riconoscere in tribunale lo stupro come violenza? È una questione di stereotipo maschilista, perché la vittima dell’abuso sessuale è una donna?

Perché purtroppo, e mi ricollego all’inadeguatezza del sistema sanzionatorio o meglio di quello cautelare, sia per i reati di violenza sessuale che per gli atti persecutori essendo lo stupro un reato in cui la condotta criminosa è estremamente connessa al soggetto, il quale è espressione di una certa cultura purtroppo molto diffusa, in questi processi si verifica una tendenza abbastanza evidente di colpevolizzazione della vittima.

Già quest’ultima, specie se di età non adulta, si sente colpevole chiedendosi se sia stata lei a indurre il proprio aggressore a compiere violenza sessuale. In un Paese come il nostro poi che, mi si permetta di dire, risente di una cultura eccessivamente cattolica per ragioni quantomeno geografiche, a quel sentimento della vittima si aggiunge nel sentire comune la tendenza a condannare la donna che va vestita in un certo modo o che ha determinate abitudini ritenute non consone. Come se quella donna invece, come tutte le persone di questo mondo, non avesse la libertà di potersi vestire come vuole e di poter uscire la sera come fa un uomo. Tutt’ora se la sera in quanto uomo torno a casa da solo alle due di notte credo non se ne accorga nessuno, se una donna torna a casa – magari a Palermo – da sola alle due di notte quantomeno si prende il complimento del cretino per strada che magari l’accosta al semaforo e si sente quasi in dovere di fare un complimento più o meno poco elegante.

Tutto questo nei processi dà luogo al fatto che alcuni, con una certo tipo di mentalità, dicano in maniera spontanea “se l’è cercata”. Questo si ricollega anche all’insufficienza della tutela cautelare, ma ancor prima è un problema di educazione. Quindi certamente si può dire che è un approccio tipico di una subcultura maschilista e patriarcale.

Quando partecipo ai convegni sullo stalking, ad esempio, dico sempre una cosa “è inutile che andiamo a parlare solo di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, cerchiamo di andare nelle scuole o ancor prima di insegnare ai nostri figli che avere una relazione sentimentale, o di qualsiasi tipo, con una persona non significa stabilire un contratto tra virgolette sinallagmatico irrisolubile. Se proprio vogliamo dare una connotazione contrattuale, pensiamo piuttosto al codice civile, e che quindi i contratti si possono interrompere consensualmente e unilateralmente. Invece molto spesso, sin dalla scuola e dall’ambiente familiare, passa il messaggio per cui l’uomo dispone della donna come fa del suo telefono o della sua macchina.

Ricordo l’anno scorso durante un convegno al Policlinico di Palermo alla presenza di studenti di medicina, molti mi chiedevano come si fa a riconoscere uno stalker o una persona che potenzialmente può essere pericolosa per una donna, un violentatore. Ho risposto dicendo di fare attenzione ad alcuni comportamenti quando si sta con una persona: se ad esempio per affermare la sua volontà questa comincia ad alzare la voce piuttosto che dialogare e confrontarsi; se non ascolta la partner; se ha dei comportamenti di tipo ripetitivo, quasi ossessivo, per cui è estremamente preciso, e in teoria anche nel dimostrare il proprio sentimento ad esempio riempiendo in apparenza di eccessive attenzioni. Per essere più chiaro ho anche citato il film “A letto con il nemico” e ho detto che chi presenta queste caratteristiche è già un soggetto con il biglietto da visita di persona estremamente pericolosa. Infine ho concluso dicendo di diffidare sempre di quelle persone che hanno rapporti senza baciare, perché è sintomatico di una persona che vede l’altro, in questo caso l’altra, solo come un oggetto.

Esistono delle sentenze che non solo assolvono l’accusato dal reato di stupro, ma arrivano a colpevolizzare/accusare la vittima. Cosa ne pensa?

Non posso entrare nel merito perché non mi è consentito commentare una sentenza tanto più se non è definitiva e non c’è una sentenza della Cassazione. Inoltre

ogni caso è diverso dall’altro. Anche se attenzione, una cosa è bene precisarla: le violenze devono essere dimostrate.

Ovviamente è più facile farlo quando queste vengono messe in atto da uno sconosciuto. Più difficile invece nel caso si tratti di persone che hanno un rapporto sentimentale. Andare a dimostrare che un marito ha abusato della moglie, che un compagno ha abusato della sua compagna non è facile, anzi è difficilissimo.

Salvo il caso estremo, quasi da manuale, in cui si trovano dei riscontri quali lividi, contusioni e quindi è molto più facile provare la violenza. Ripeto nel caso di persone che hanno normalmente rapporti sessuali consensuali provare l’accusa di stupro in dibattimento è molto più difficile.

Spesso le aule dei tribunali, così per come si sono svolti e a volte si possono svolgere i processi per stupro, possono diventare il secondo luogo dove si consuma la violenza su una donna. Cosa si potrebbe cambiare?

Secondo me si hanno dei mezzi per evitarlo. L’incidente probatorio, come dicevo, è un’anticipazione probatoria che può essere fatta in Camera di consiglio o, come mi è capitato sia in qualità di pm che di gip, anche a casa della vittima alla presenza degli avvocati, del pm e del giudice. Questo consente di acquisire anticipatamente la prova nel contraddittorio, dando la possibilità all’avvocato di fare le domande in maniera tale da risparmiare a quella persona il confronto che c’è nel dibattimento e che è certamente più traumatico.

Chi è lo stupratore: lo straniero o chi ti vive accanto?

Non farei questa differenziazione etnica. Può essere anche il vicino di casa. Sicuramente qualunque persona che sia sessualmente repressa.