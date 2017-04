“Processo per stupro”. Tina Lagostena Bassi: l’avvocato delle donne

-Elisabetta Cannone– La chiamavano l’avvocato delle donne.

Sono state tantissime le cause che durante la sua lunga carriera ha seguito difendendo le donne vittime di stupro e di violenze non solo fisiche. Chiedeva giustizia per loro, ogni volta, in aula, in ogni processo. Lo faceva con fermezza e determinazione, con la grande competenza e professionalità di grande giurista qual era, ma soprattutto la chiedeva come donna.

Tina Lagostena Bassi, classe 1926, nota negli ultimi tempi per la sua partecipazione al programma televisivo Mediaset Forum, in qualità di giudice arbitro, ha fondato la sua carriera di legale scegliendo di stare dalla parte dei più deboli, di chi per condizione sociale, economica, culturale poteva subire soprusi.

Dei tanti processi che l’hanno vita protagonista occorre ricordare quello per il cosiddetto “Massacro del Circeo” nel quale rappresentò la parte civile di Donatella Colasanti, stuprata allora 17enne assieme alla sua amica Rosaria Lopez (uccisa annegata in quel rapimento dopo le sevizie e la violenza) tra il 29 e il 30 settembre 1975 da Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira. Ma fu soprattutto la difesa di un’altra giovane ragazza violentata, Fiorella, a farla conoscere al grande pubblico.

Processo per stupro. La storia di una violenza sessuale trasmessa in tv.

Erano le 22 del 26 aprile 1979, quando per la prima volta nella televisione italiana sul secondo canale Rai, le telecamere riprendevano in un tribunale, esattamente quello di Latina, le fasi di un processo. “Processo per stupro” era proprio il nome di quel programma, e il processo che si stava svolgendo era infatti per stupro. L’idea di girare e trasmettere un documentario sulla violenza sessuale su una donna fu di Loredana Rotondo, programmista Rai, dopo un convegno Internazionale sulla «Violenza contro le donne», organizzato dal movimento femminista nell’aprile del 1978, nella Casa delle donne in via del Governo vecchio, a Roma.

L’allora direttore di rete, Massimo Fichera, diede il suo assenso e grazie all’autorizzazione del Presidente della Corte, le telecamere entrarono nell’aula del tribunale di Latina. Regia di Loredana Dordi, il programma fece in quell’occasione circa 3 milioni di telespettatori. Ne seguì, su richiesta, una replica in prima serata nell’ottobre dello stesso anno e questa volta furono 8 i milioni di italiani ad assistere a quelle immagini.

La cronaca

Diciottenne, lavoratrice in nero, Fiorella, accetta di incontrare un uomo di sua conoscenza, Rocco Vallone, per parlare di una sua possibile assunzione come segretaria.

All’incontro però ci sono anche altri 3 uomini. Quel pomeriggio, quell’incontro si trasforma in un sequestro di persona nel quale tutti e quattro gli uomini abusano di Fiorella. Al momento dell’arresto i protagonisti della violenza ammettono i fatti che ritrattano però nell’interrogatorio. Successivamente, in istruttoria affermano che il rapporto non solo c’era stato, ma era stato consenziente e anzi avevano perfino concordato con la ragazza un compenso di 200.000 lire.

Nel corso del processo, nel quale Fiorella li accusava di stupro, gli avvocati della difesa depositarono la cifra di 2milioni di euro come risarcimento. La controproposta provocatoria dell’avvocata Tina Lagostena Bassi fu di 1 lira, definendo quella della controparte dei colleghi difensori «una mazzetta gettata sul tavolo».

Il processo si concluse con la condanna di Rocco Vallone, Cesare Novelli e Claudio Vagnoni (da non confondersi con il professore Claudio Vagnoni di Roma) a un anno e otto mesi di reclusione. Roberto Palumbo fu invece condannato a due anni e quattro mesi. Tutti e quattro beneficiarono della libertà condizionale e furono subito rilasciati. Il risarcimento dei danni venne calcolato in due milioni di lire.

Dopo lo stupro, la violenza in tribunale

Lo “spettacolo” che veniva fuori da quell’aula, ripreso dalle telecamere tra arringhe della difesa e quelle di parte civile, era quello di un Paese fortemente e drammaticamente maschilista, patriarcale, in cui la donna era rappresentata al tempo stesso come una perfida ammaliatrice, una malefica seduttrice che irretisce il povero uomo, il quale da colpevole diventa vittima mentre la vittima della violenza reale è il vero colpevole, o quantomeno complice perché non può non volere ciò che le accade.

Di più.

In questo immaginario costruito dalle arringhe dagli avvocati della difesa, fa da contraltare l’immagine invece di una donna pura e casta, alla quale nulla di male potrebbe accadere se solo rimanesse in casa, protetta dalle mura domestiche, dedita con devozione alla cura della famiglia e del marito, accanto al focolare.

In questo scenario, dunque, Fiorella diventava l’emblema della donna dai dubbi valori morali, che aveva delle storie con uomini, definiti “amanti a pagamento”, quindi presentata come una prostituta, era solita uscire la sera e aveva una vita che oggi definiremmo “normale, all’occidentale”

. Le domande a Fiorella erano invasive della sua sfera personale, che nulla aveva a che vedere con quanto le era accaduto, erano minuziose, perniciose, cariche di un voyerismo violento e misogino.

Quelle arringhe arrivarono anche a screditare e colpevolizzare le conquiste ottenute dalle donne dopo anni di lotta per il riconoscimento alla parità dei diritti dell’uomo, per essere considerate anche giuridicamente persone e non oggetto. Questo binomio donna ­= oggetto fu, dall’altra parte, uno dei punti centrali dell’arringa di Tina Lagostena Bassi, che in quell’aula di Tribunale chiese giustizia per la sua assistita e con lei, attraverso di lei, per tutte le donne. Una giustizia che avrebbe dato fiducia e forza a chi aveva subito uno stupro di denunciarlo.

Fu proprio in quel processo che l’avvocata Tina Lagostena Bassi coniò il termine stupro, per indicare la violenza sessuale che ancora era considerata un reato contro la morale e non contro la persona. Ci vollero anni, decenni, per arrivare nel 1996 alla definizione di reato di stupro come reato penale contro la persona.

In successive interviste, Tina Lagostena Bassi parlò di quel processo e dei tanti altri, prima e dopo, che aveva vissuto come avvocata e come donna, al fianco e in difesa delle donne stuprate.

In una di quelle, si può notare come anche anni dopo non si riuscisse a riconoscere alla donna pari dignità professionale e competenza di studi. Lo fece un professionista come Enzo Biagi, che nel presentarla in una intervista del 1983 a “Film story: stupro” la chiamò signora e non dottoressa, come se la laurea in Giurisprudenza e l’esame di abilitazione per lei che era donna, avvocato delle donne, femminista (come precisava fieramente lei stessa) non avessero alcun peso.