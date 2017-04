Processo Trattativa. Rognoni aggiunge un tassello positivo e conferma quanto dichiarato da Franco Di Carlo

-G.C. R.C.“Sto combattendo una battaglia difficile, cerco di rovesciare la situazione, soprattutto sui lavori pubblici”.

E’ quanto avrebbe sostenuto l’allora Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella nel novembre del ’79, discutendo con l’ex ministro dell’Interno democristiano Virginio Rognoni.

A raccontarlo è stato lo stesso ex titolare del Viminale, ascoltato in udienza, a Palermo, nell’ambito del processo sulla trattativa Stato-mafia, specificando come, in quell’occasione, Mattarella “mi fece il nome di Vito Ciancimino come un nome che contrastava questa sua politica”.

Una situazione tanto grave da spingerlo a parlarne anche con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, “l’occasione più importante in cui Ciancimino entrò nei colloqui che avevo avuto con dalla Chiesa”.

Rognoni ha anche ripercorso un colloquio tra lui e il generale, nel quale quest’ultimo disse farò il mio dovere, ma magari mi scontrerò con qualche componente anche del suo partito’, ed io risposi ‘vada avanti e non guardi in faccia a nessuno, faccia il suo dovere’”.

“C’era qualche preoccupazione da parte di alcuni parlamentari, anche del mio partito”, spiega Rognoni, in particolare “ricordo un incontro al Viminale con l’onorevole D’Acquisto”.

In quell’occasione dalla Chiesa parlò specificamente a Rognoni “di corrente andreottiana” e “fece il nome dell’onorevole Gioia (il democristiano Giovanni Gioia, ndr)”

Giovanni Gioia frequentava abitualmente la Favarella, il feudo del ‘Papa’ Michele Greco,in quanto il fratello Luigi ne era l’amministratore. Così come di casa alla Favarella era anche l’onorevole D’Acquisto, ex presidente della Camera, come svelato da Franco Di Carlo molto tempo fa.

Pertanto le dichiarazioni rilasciate da Rognoni in udienza, di fatto confermano quanto sostenuto in tempi non sospetti da Franco Di Carlo, ex boss di Altofonte: era stato lui, in un verbale reso noto l’anno scorso, a raccontare come l’omicidio di Mattarella fosse stato scaturito proprio da quell’incontro.

Infatti “Già nel ’78 – aveva raccontato – Ciancimino si era lamentato con il boss Provenzano di alcuni avversari politici: così era partito l’assassinio di Michele Reina. Poi Ciancimino si era trovato in difficoltà anche per l’operato di Mattarella. E il presidente della Regione si era lamentato a Roma con qualche ministro”.

Ma come faceva a saperlo, Ciancimino?

Secondo Di Carlo, si trattò di una soffiata, seppur “in buona fede”: a seguito dell’incontro tra Rognoni e Mattarella, infatti, “da Roma qualcuno chiese informazioni” in merito, e il procuratore aggiunto di Palermo, Vincenzo Pajno, ne parlò con i Salvo.

“Era onesto”, aveva ricordato l’ex signore di Altofonte, specificando come, evidentemente, il procuratore fosse ignaro che i cugini Salvo fossero organici a Cosa Nostra e questi avevano i dovere di comunicare la notizia ai boss.

Di conseguenza i corleonesi spinsero la Commissione ad approvare l’eliminazione del presidente della Regione Sicilia.

Ciononostante, quella “soffiata” convinse Ciancimino a rivolgersi alla mafia per eliminare il Presidente, che venne ammazzato due mesi dopo l’incontro con Rognoni.

Un incontro decisivo, quindi, la cui importanza è rimarcata anche da altre testimonianze: al termine dell’appuntamento, Mattarella si sfogò infatti con il capo di gabinetto Maria Grazia Trizzino, chiarendo che a quell’incontro “è da ricollegare quanto di grave mi potrà accadere”.

Il 6 gennaio del 1980, due mesi dopo l’incontro a Roma con il ministro, Mattarella venne ammazzato davanti casa.

“Quando fu ucciso – raccontò successivamente Rognoni – io non ricollegai il delitto a ciò che mi aveva detto perché fece discorsi attinenti alla politica locale, non il preannuncio di qualcosa che potesse capitare a lui. Certo, denunciò un quadro allarmante, l’esistenza di un establishment che ostacolava la sua intenzione di fare pulizia soprattutto nel campo degli appalti e aveva un referente politico dentro il partito nella persona di Vito Ciancimino. Ma aggiunse che sarebbe andato avanti convintamente e serenamente, e non mi parlò di rischi o minacce per la sua persona”.