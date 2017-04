Prostituzione minorile: gli orrori di Bari

–Vincenzo Musacchio– Ero a letto facendo zapping quando vedo sullo schermo un servizio de “Le Iene”.

Alcuni bambini – grazie ad una telecamera nascosta– sono ripresi mentre si propongono ad un attore mandato lì per documentare quanto accade. Bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni si prostituiscono alla luce del giorno tranquillamente senza che nessuno sia mai intervenuto.

I bambini si raccontano a chi credono essere un cliente e propongono di fare cose abnormi per la loro età, dietro il compenso di pochi euro, e con il consenso delle loro famiglie. Le mie parole non rendono quanto il video. Immagini e parole che spezzano il cuore.

Una storia di follia “disumana” ai danni dei nostri bambini. Si nostri bambini, perché quei poveri innocenti sono anche figli nostri. Cosa faremmo noi genitori – che ogni giorno leggiamo questo bollettino di guerra dove le vittime sono però tanti piccoli angioletti su cui si sono posate le mani di orribili orchi – se quei bambini fossero realmente figli nostri?

Dopo l’intervento de “Le Iene”, ho pensato che – finalmente – questa triste storia potesse avere un risultato positivo, invece – purtroppo – non è andata così.

La situazione denunciata dalla giornalista Nadia Toffaha avuto come conseguenza un tempestivo intervento delle autorità locali che hanno provveduto a controllare documenti e a fare i primi rilievi sul luogo.

Il finale però è davvero agghiacciante, infatti è andato a finire nel peggiore dei modi. Secondo quanto comunicato dai Servizi Sociali, i bambini sarebbero dovuti essere trasferiti in strutture adatte al recupero in località segrete, ma quello che è venuto a galla lascia senza parole: i bambini di fatto risultano scomparsi.

L’autorità giudiziaria competente pare non abbia emesso i provvedimenti di affidamento nei confronti dei bambini e quindi non si è potuto intervenire per sottrarre i bambini ai genitori aguzzini. Il risultato è stato che la baraccopoli nei pressi dello stadio è stata sgomberata, ma dei bambini non vi è più traccia, non si sa più che fine abbiano fatto.

Una storia che poteva avere un lieto fine si è trasformata così in quella che appare un’ennesima tragedia nella tragedia. Ma non è questa la cosa più grave. Il vero orrore è l’indifferenza e la vigliaccheria, è il silenzio omissivo verso un richiamo morale che nasce nella coscienza di ognuno.

Un orrore simile è accettato con rassegnazione, con immobilismo, con lo scarica barile delle varie istituzioni dello Stato.

Gli orrori di Bari (ma di qualsiasi altra città italiana) evidenziano lo specchio dell’uomo indifferente che ormai non reagisce più a nulla.

Einstein aveva ragione nel dire che il mondo non è minacciato dalle persone che fanno il male, ma da quelle che lo tollerano.