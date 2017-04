Regeni. I genitori in Senato per chiedere la verità

–Redazione– Sono trascorsi 14 mesi da quando, a Il Cairo, venne ritrovato il corpo senza vita del ricercatore italiano Giulio Regeni, ucciso in circostanze ancora tutte da chiarire.

Da allora sono stati tantissimi gli appelli per la verità, per scoprire cosa, effettivamente accadde, ma tra i tanti depistaggi e mezze verità, i genitori di Giulio non si sono arresi. Proprio oggi, a Palazzo Madama, in Senato, si sta infatti svolgendo una conferenza stampa con il senatore Luigi Manconi e la famiglia di Regeni.

“Sono stati quattordici mesi surreali. Noi siamo una famiglia normale catapultata in questa situazione. Non possiamo abbassare mai la guardia perché abbiamo scelto di essere dentro le cose. Per avere verità per Giulio dobbiamo agire, non basta proclamare ‘verità per Giulio’ e poi la bolla si sgonfia, ha detto la madre nel corso della conferenza stampa.

“Papa Francesco il 28/29 aprile andrà in Egitto per una visita storica. Noi siamo sicuri che non potrà in questo viaggio non ricordarsi di Giulio”.

Il padre del giovane ha inoltre chiesto che “non venga rinviato l’ambasciatore e questo esempio sia seguito anche da altri paesi europei. Abbiamo avuto rassicurazioni dal premier Gentiloni. Continuiamo a confidare nelle nostre istituzioni”. Il signor Claudio ricorda come con l’Egitto “gli scambi commerciali vadano a gonfie vele”.

“Ci chiedono spesso di mostrare una foto di Giulio”, hanno proseguito. “Abbiamo pensato che sarebbero foto inedite in occidente perché quello che hanno fatto a Giulio forse non lo hanno mai fatto neanche ad un egiziano. Quindi abbiamo pensato che una foto andava mostrata, questa”, ha detto Paola Regeni mostrando l’immagine di un murales raffigurante il figlio dipinto da alcuni writer egiziani a Berlino. Nel dipinto si vede anche un gatto, “Il simbolo dell’Egitto ferito” dice la madre, e la scritta in arabo “ucciso come un egiziano”.