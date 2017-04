Riecco il ‘puparo’ Totò Cuffaro: “Se Renzi torna leader in Sicilia patto Pd-FI”

-Redazione– Ufficialmente non può ricoprire cariche pubbliche, non può candidarsi, la giustizia gli impone di stare fuori.

Ma a Totò Cuffaro, che pare abbia abbandonato l’idea di andare a prestare la sua opera come medico volontario in Africa, nessuno può impedire di tornare a fare politica.

E la missione, per l’ex governatore, condannato per favoreggiamento a Cosa Nostra, la nuova missione è quella di non far vincere le prossime elezioni siciliane ad ottobre, al M5S, lavorando ad una coalizione che vada dal Pd a FI, attraversando l’intero centro.

“La gente mi vuole ancora bene” chiosa il puparo, che fa un tifo sfegatato per Matteo Renzi.