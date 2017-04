Romano Prodi: “I giovani mi deludono, sono ignoranti”

-Redazione- Romano Prodi è tornato a pontificare e a bacchettare tutti, i giovani in primis, e non solo quelli che fanno politica: «Se a Roma mi accolgono come il messia vuol dire che il Paese è messo male: io federatore del centrosinistra? Bisogna avere il senso del tempo e io ho quasi 78 anni. Queste cose devono farle i giovani. Ma i giovani deludono sempre».

Poi parla di se stesso: «I politici di grande statura nascono anche da una continuità. Kohl quando è arrivato era descritto come scassato. È cresciuto nel tempo e nella consapevolezza».

Ma Prodi ne ha anche per i giovani d’oggi, non quelli che fanno politica, definiti “ignoranti”, che non conoscono la storia e pensano che Maradona sia un ex presidente della Repubblica.