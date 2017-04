Siria: a Mosca si deciderà il destino di Assad

–Monica Mistretta- Accade a intervalli regolari ormai da diversi mesi, con ritmi accelerati da quando nel dicembre del 2016 Aleppo è caduta nelle mani di Assad.

La popolazione sunnita viene costretta a evacuazioni forzate verso aree controllate dai ribelli siriani e il territorio è subito ripopolato con sciiti di origine afghana e irachena, fedeli al presidente siriano Bashar al-Assad e ai suoi sostenitori iraniani. Tutti i mezzi per ottenere lo scopo sono leciti: bombardamenti su case e ospedali, barili di metallo carichi di esplosivo e ferraglia lanciati dagli elicotteri o gas letali portati dall’aviazione siriana.

Si chiama pulizia etnica e non è una novità: è accaduto nei Balcani negli anni 90 e si ripete oggi in Siria.

Sulla direttrice che corre da Aleppo a Damasco sta prendendo forma con oggi mezzo, anche il più brutale, un nuovo stato sciita. Un’entità statale con porti, basi aeree e, soprattutto, efficienti arterie di comunicazione verso la costa del Mediterraneo e verso il confine con l’Iraq, a est. L’obiettivo dichiarato: creare una zona di influenza sciita e iraniana dal Golfo Persico al Mar Mediterraneo.

In questo progetto ci sono alcune città di importanza strategica, di cui nessuno dei protagonisti in campo può fare a meno: né chi sta cercando di costruire il nuovo stato sciita, né chi cerca di evitarlo a tutti i costi.

Una di queste città è Palmira, al centro della Siria, sull’arteria che collega il Libano all’Iraq. Qui il 17 marzo l’esercito siriano ha attaccato i caccia dell’aviazione israeliana che avevano appena colpito un convoglio di camion carichi di armi destinate alla milizia libanese Hezbollah, alleata di Assad e dell’Iran. Uno dei missili lanciati contro i caccia era stato abbattuto pochi minuti dopo dal sistema anti-missilistico Arrow sui cieli di Israele.

Khan Shaykhun, a sud di Aleppo, dove il 4 aprile un attacco con il gas nervino ha ucciso 86 persone, è un’altra di queste piccole città strategiche: collega Aleppo a Homs e alla capitale Damasco. È un punto di passaggio fondamentale per il futuro stato sciita, perché lo collega da nord a sud. Ma la città è ancora in mano ai ribelli e, soprattutto, è abitata prevalentemente da popolazione sunnita.

Shayrat, la base aerea siriana attaccata venerdì scorso dagli Stati Uniti con 59 missili Tomahawk è a cento chilometri a ovest di Palmira, dove i caccia israeliani hanno subito l’attacco, e cento chilometri a sud di Khan Shaykhun, dove le armi chimiche hanno ucciso 86 civili. Secondo Washington, è da questa base che sono partiti i veicoli dell’aviazione siriana che hanno lanciato il gas nervino. Ed è da qui che partono anche gli attacchi dell’aviazione di Assad verso Palmira. Difficile escludere che il missile siriano abbattuto in Israele non abbia avuto un peso quando l’amministrazione Trump ha preso la decisione di attaccare la base siriana.

Apparentemente Assad l’aveva passata liscia dopo il lancio di un missile sui cieli di Israele. Anzi, nei primi giorni di aprile aveva incassato per ben due volte una rinuncia dell’amministrazione americana a rimuoverlo dal potere: il segretario di stato, Rex Tillerson e il rappresentante permanente alle Nazioni Unite, Nikki Haley, avevano dichiarato che la priorità in Siria era la guerra all’Isis non ad Assad. Il presidente siriano non doveva essersi mai sentito tanto potente. L’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche stava già investigando su un altro possibile attacco dell’aviazione siriana con il gas sarin: nel dicembre 2016 più di 90 persone erano state uccise da un gas letale sganciato su Palmira. L’attacco aveva avuto scarsa eco sulla stampa internazionale. E nessuna conseguenza per Assad. Poi è arrivata la tragedia di Khan Shaykhun e tutto è cambiato.

Il 9 aprile il generale McMaster, consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense, ha parlato di necessario cambiamento di regime in Siria, ma anche di soluzione politica in accordo con gli alleati, primo fra tutti la Russia, invitata a rivedere la sua posizione di appoggio incondizionato ad Assad. Tillerson si è spinto fino a ventilare azioni già in corso per la creazione di una coalizione destinata a rimuovere il presidente siriano dal potere: mercoledì sarà a Mosca. Il suo appuntamento con il presidente Putin è stato cancellato dopo l’attacco statunitense in Siria, ma il suo viaggio si farà. Bisognerà vedere se l’ira russa di questi giorni non sia solo diplomatica. Ufficiali della difesa americana hanno dichiarato che i russi erano stati precedentemente avvisati dell’attacco alla base di Shayrat. E i russi, presenti con installazioni in quella base dal 2015, non hanno utilizzato i propri sistemi di difesa missilistici per contrastare l’attacco americano.

Alla Russia di Vladimir Putin il progetto di uno stato sciita siriano sotto l’influenza iraniana potrebbe andare bene fino a un certo punto : il porto di Tartus sul Mediterraneo ha sempre visto una salda presenza russa, incontrastata fin dai tempi di Hafez al-Assad, padre dell’attuale presidente siriano. Difficilmente Putin sarà disposto a dividere in futuro il porto con l’Iran, per di più lasciando a Teheran il controllo del territorio e delle vie di comunicazione. Se gli Stati Uniti proporranno un progetto alternativo per la Siria che preveda la rimozione di Assad e una minore influenza iraniana nel futuro del paese, l’amministrazione Trump potrebbe trovare l’appoggio non solo degli stati sunniti della regione, primo fra tutti l’Arabia Saudita, ma anche quello della Russia.

C’è solo un problema, non secondario: l’Iran in Siria ha costruito un esercito potente, fatto di milizie equipaggiate e ben addestrate. In questo esercito stanno combattendo i Pasdaran iraniani della Forza Quds, le milizie libanesi degli Hezbollah, gli sciiti afghani della brigata Fatemiyoun e le milizie sciite irachene che da sole contano oltre centomila uomini. Fuori dai confini della Siria, in Yemen, al fianco dell’Iran combattono i ribelli Houthi, anche loro sciiti. Per contrastarli l’Arabia Saudita è stata costretta a chiedere aiuto al Pakistan: truppe da combattimento pakistane verranno schierate nei prossimi giorni nel sud dell’Arabia Saudita, al confine con lo Yemen, per contrastare gli attacchi degli Houthi.

Il grande gioco continua: Stati Uniti e Russia domani potrebbero tornare ad andare d’accordo. Ma l’Iran ha in campo forze che gli stati della regione non sono più in grado di contrastare senza l’appoggio sul campo delle due grandi potenze.

È una realtà con cui adesso tutti dovranno fare i conti.

Con o senza Assad.