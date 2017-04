Stefano Cucchi. La Cassazione annulla l’assoluzione ai medici ma incombe la prescrizione

-Redazione– “Ringrazio il procuratore generale della Cassazione Antonio Mura per aver fatto giustizia e non essersi arreso. Per la prescrizione invece ringrazio i periti che hanno saputo creare tanta confusione sulla causa di mio fratello Stefano”.

Così Ilaria Cucchi all’Adnkronos commenta la sentenza della Cassazione che ha annullato la sentenza dell’appello bis che aveva assolto i 5 medici dell’ospedale Pertini di Roma accusati dell’omicidio colposo del fratello Stefano Cucchi.