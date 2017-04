Strage di Erba. Si riaprono i giochi per Olindo e Rosa

-Redazione– La prima sezione della Cassazione ha annullato con rinvio, per nuovo esame, l’ordinanza con la quale la corte d’Appello di Brescia aveva dichiarato inammissibile la richiesta di incidente probatorio su sette nuovi elementi di prova avanzata dai coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo per la strage di Erba.

Ora i giudici di merito, ossia quelli della corte d’appello di Brescia, dovranno rivalutare i nuovi elementi indicati dalla difesa dei condannati, tra cui alcuni capelli, un accendino, un mazzo di chiavi, un giubbotto, un cellulare e una macchia di sangue.

Nella strage dell’11 dicembre 2006 morirono Raffaella Castagna, il figlio di due anni Youssef, la nonna del piccolo Paola Galli e una vicina di casa, Valeria Cherubini.

“Siamo soddisfatti, ovviamente era il risultato che ci aspettavamo” ha commentato all’Adnkronos l’avvocato Fabio Schembri, uno dei difensori di Olindo e Rosa, parlando della decisione della Cassazione.

Soddisfatto anche Azouz Marzouk: “Finalmente è arrivata questa decisione. Sono anni che sto combattendo per poter far avere giustizia a tutte le persone che sono state assassinate” ha commentato all’Adnkronos. Nella strage, inizialmente indicato come possibile colpevole, ha perso il figlio Youssef di due anni e la moglie Raffaella Castagna. “Io credo che non è stata fatta bene l’indagine, che hanno trovato Rosa e Olindo ed era comodo indagare solo in quella direzione. Non dico che sono innocenti o colpevoli, dico solo che vanno fatti tutti gli accertamenti e gli esami necessari”.

“I colpevoli sono in carcere e questo nuovo incidente probatorio non cambierà la verità – ha detto Giuseppe Castagna che nella strage ha perso la sorella Raffaella, la mamma Paola Galli e il nipote Youssef di soli 2 anni – Io credo che le prove contro Olindo e Rosa siano chiare: ci sono più confessioni fatte da entrambi, c’è la testimonianza di Mario Frigerio e c’è la traccia di sangue sull’auto della coppia”.

“Anche se trovano un capello di un estraneo, che potrebbe essere tranquillamente di una delle tante persone intervenute quella sera fra i soccorritori, cosa cambia di fronte a tre gradi di giudizio che hanno riconosciuto, senza alcun dubbio, che sono stati loro?”, è quello che si chiede Giuseppe Castagna. Insieme al fratello Pietro e a papà Carlo hanno seguito tutti i processi e sono sempre stati convinti che “giustizia è stata fatta”.