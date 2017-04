Sventato un piano per uccidere papa Francesco

-Redazione– Voleva uccidere Papa Francesco, ma ha fatto un errore.

Per farsi aiutare, ha contattato un agente dell’FBI sotto copertura. Ed è andato così a monte il suo piano di assassinare Bergoglio in occasione della messa celebrata a Philadelphia il 27 settembre 2015.

Protagonista della vicenda è Santos Colon, allora 15enne, arrestato 12 giorni prima dell’evento.

“Colon ha ingaggiato qualcuno che credeva essere un cecchino, ma in realtà era un infiltrato dell’FBI. Ha inoltre incaricato la stessa fonte per l’acquisto di materiali per costruire ordigni esplosivi”, ha detto il Dipartimento di Giustizia in una dichiarazione. Secondo i documenti del tribunale Colon ha cercato di compiere l’attentato “a sostegno dello Stato Islamico di aver usato il nome radicalizzato di Ahmad Shakoor”. Colon, ora 17enne, ha deciso di patteggiare e sarà processato come un adulto. Rischia un massimo di 15 anni di carcere.