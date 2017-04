Sylvester Stallone: “Ho venduto per fame il mio cane a 40 dollari, dopo Rocky l’ho ricomprato a 15 mila”

-Redazione- “Eravamo entrambi magri, vivevamo in una topaia sopra una fermata della metropolitana, c’erano scarafaggi ovunque, non c’era molto da fare se non passare il tempo. Lì ha iniziato a studiare da sceneggiatore. Ed è lì, che mi è venuta l’idea di Rocky, anzi l’idea è stata sua, ma non ditelo a nessuno”.

Nostalgico come non mai, Sylvester Stallone rispolvera i ricordi e torna indietro con la memoria al 1971.

Nelle due foto che tira fuori dal cassetto per condividerle su Instagram, l’attore hollywoodiano – oggi 70enne – è ritratto con il suo amico a quattro zampe, il cane Butkus.

“Quando le cose sono peggiorate ancora – continua – l’ho venduto per 40 dollari perché non avevo i soldi per comprarmi da mangiare. Poi, come un moderno miracolo, la sceneggiatura per Rocky è stata venduta, e ho potuto riprendermi il mio amico. Certo, il nuovo proprietario sapeva che ero disperato e me l’ha fatto pagare 15mila dollari. Ma li valeva fino all’ultimo centesimo”.

“Avevo 26 anni, avevo solo due paia di pantaloni e le scarpe bucate, il sogno del successo era lontano quanto il sole, ma avevo lui, Butkus, il mio migliore amico, il mio confidente, era l’unico essere vivente che mi amava per quello che ero”, scrive commentando il secondo scatto.