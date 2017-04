Tarsia. Il comune che avrà il cimitero per tutti i migranti senza nome

–Redazione– Si troverà a Tarsia, nel cosentino, il più grande “monumento” a cielo aperto dedicato ai morti di speranza, i migranti che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l’Italia.

Il comune calabrese, infatti, ha dato vita a un progetto che prevede un enorme cimitero dedicato a tutti gli stranieri senza nome che muoiono nel Mediterraneo, una strage senza fine. Un’idea che vi era da tempo, ma ora tecnici del comune di Tarsia hanno completato il progetto e lo hanno presentato al sindaco Roberto Ameruso; il terreno c’è già ed è stato donato all’amministrazione pubblica dal promotore dell’idea, il presidente del movimento «Diritti Civili» Franco Corbelli.

«Finalmente possiamo partire con i lavori —ha dichiarato Ameruso al Corriere della Sera — per il cimitero internazionale dei migranti. Sarà eliminata per sempre la disumanità di quei poveri corpi, senza volto e senza nome, sepolti con un semplice numerino in tanti piccoli sperduti cimiteri calabresi e siciliani. che di fatto ne cancellano ogni identità, ogni ricordo e ogni possibile riferimento per i loro familiari».

Secondo quanto si apprende, il cimitero sarà intitolato a ad Aylan Kurdi, il bimbo siriano raccolto cadavere su una spiaggia della Turchia.

«Tarsia – ha concluso il sindaco — vuole continuare la sua tradizione di accoglienza. Con questa opera universale vogliamo mandare al mondo minacciato da uno spietato a crudele terrorismo e dalla criminalizzazione degli immigrati un messaggio di pace e di speranza”