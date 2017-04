Texas. Divieto ai maschi di masturbarsi: “Atto contro un bambino non nato”

–Redazione– Era nata come una provocazione, per denunciare le leggi sempre più restrittive sull’aborto che stanno prendendo piede in Texas. Ora, però, la proposta di sanzionare la masturbazione maschile potrebbe diventare legge.

Nei giorni scorsi, infatti, la deputata democratica Farrar aveva cercato di rispondere in maniera satirica agli uomini che decidono cosa fare dei corpi delle donne, com’era accaduto nelle settimane scorse quando è stato, con un provvedimento, dato il via libera ai medici di mentire alle gestanti onde evitare aborti.

Il testo di Farrar era chiaramente satirico, una proposta che, credeva, non sarebbe mai stata approvata, la quale prevedeva che “ogni emissione masturbatoria non regolata fuori dalla vagina di una donna o al di fuori di una struttura medica o sanitaria, sarà sanzionata con 100 dollari ciascuna e sarà considerato un atto contro un bambino non nato e contro la sacralità della vita”.

Peccato che, in prima lettura, il testo sia stato approvato, e ora vi è il timore che diventi davvero legge.