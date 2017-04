Trump contro Kim Jong Un: “Fermeremo la Corea del Nord anche da soli”

–Redazione– Fermare il programma nucleare della Corea del Nord? Donald Trump ha dichiarato che gli Usa ci riusciranno, anche da soli, senza l’apporto della Cina.

Una dichiarazione, rilasciata durante l’intervista al Financial Times, esplicitamente riferita al presidente cinese Xi Jiping, in vista dell’incontro tra i due capi di Stato di questa settimana. Un incontro in cui, chiarisce Trump, l’argomento Nord Corea sarà affrontato e discusso.

“La Cina ha una grande influenza sulla Corea del Nord”, ha precisato l’inquilino della Casa Bianca, riferendosi all’alleanza storica tra i due paesi asiatici. “E la Cina deciderà di aiutarci nei loro confronti, oppure no. Se lo faranno sarà una cosa positiva per la Cina, mentre se non si attiveranno non sarà positivo per nessuno.”

In cambio dell’aiuto della Cina, inoltre, Trump ha promesso un accordo sul commercio con Pechino, sebbene, abbia chiarito, per il momento non sarà affrontato il tema dazi con Pechino, anche se ha ribadito l’obiettivo di ridurre significativamente il disavanzo commerciale con la Cina.