Usa. Pluriomicida uccide e posta il video su Facebook

-Redazione– “Sono scoppiato.

Uno dei tanti messaggio contradditori postati su Twitter e su Facebook forse spiega tutto sulla vicenda di Steve Stephens, 37 anni, che ha scatenato una caccia all’uomo a Cleveland (Ohio) e negli Stati confinanti.

L’afroamericano, infatti, ha ucciso una persona scelta a caso in strada e poi postato il video su Facebook. Stephens ha ammesso di aver commesso almeno altri tredici (quindici secondo un altro post) omicidi con un secondo filmato.

L’uomo è considerato armato e pericoloso, ha spiegato la polizia dopo aver trovato il corpo della sua vittima, il 74enne Robert Goodwin sr., nella zona nordorientale di Cleveland, vicino alla spiaggia del lago Erie.

In un primo momento si pensava che l’uomo avesse commesso l’assassinio in diretta, ma Facebook ha poi dichiarato che il video è stato pubblicato in un secondo momento.

Il capo delle forze dell’ordine della città, Calvin Williams, ha lanciato un appello all’assassino affinché decida di consegnarsi direttamente. In una conferenza stampa ha poi affermato che dalle prime verifiche condotte non risultano al momento altre vittime, nonostante la confessione di Stephens.