Walter Dice approda in casa Magic

–Maurizio Di Gioia– Schivo e solitario, Walter non ha mai voluto legare con i suoi colleghi, adempiendo ai propri doveri lavorativi senza mettersi in evidenza neanche in una sola occasione. Un comportamento che non gli ha fatto mai ottenere né una gratifica né una promozione; un modo di fare che sembra adattarsi a chi preferisce seguire la corrente e farsi trasportare dagli eventi della vita invece che cercare di dominarla.

Scoprire il suo collega a letto con la moglie non lo scalfisce particolarmente, così come non sembra venir travolto dai soprusi del capo o dall’atteggiamento più che ostile della donna proprietaria di una casa fatiscente e pericolosa che lui ha preso in affitto. Walter sembra accumulare tutto lo stress, farselo scivolare addosso al punto da apparire un debole.

Ma a furia di accumulare prima o poi si scoppia. E quando questo avviene, la situazione degenera in una violenza spaventosa non tanto per le modalità quanto per la fredda logica che c’è alle spalle. Una logica che mostra uno studio durato mesi se non anni che ha permesso di far combaciare tutti i pezzi per dar vita al reato perfetto. O quasi.

Walter Dice versione Director’s Cut è il volume che la Magic Press ha pubblicato raccogliendo i capitoli della storia in un volume di quasi centocinquanta pagine a colori realizzato da Dario Sicchio e da Lorenzo Magalotti. Il ritmo delle vignette calza a pennello con la storia dando risalto alle vicende più che tramite lo stile dei disegni attraverso l’uso dei colori che, a seconda delle situazioni, dà predominanza ora al blu, ora al viola, ora al verde. A contrastare questo dominio alcuni elementi rosso fuochi che richiamano l’attenzione per quella scena, diventando quasi protagonisti a loro volta.

Il binomio Sicchio – Magalotti dà vita a una storia ben calibrata, ben strutturata e che si fa leggere piacevolmente, senza escludere quel tocco di fatalità ironica che ben calza in opere di questo genere.

Titolo: Walter dice

Autore: Dario Sicchio, Lorenzo Magalotti

Editore: Magic Press