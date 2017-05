4 maggio 1949 “Il Grande Torino non è morto è soltanto in trasferta”

-Redazione– “Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto in trasferta”.

Cita Indro Montanelli, che così ricordava la tragedia di Superga, la sindaca di Torino Chiara Appendino. In occasione dell’anniversario dell’incidente aereo in cui 68 anni fa persero la vita capitan Mazzola e compagni, la prima cittadina ha reso omaggio al Grande Torino depositando una corona di alloro sulla lapide che ricorda le vittime.