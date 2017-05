A Taormina per il G7 più agenti che abitanti

-Redazione– Manca poco all’inizio del G7, ma le misure di sicurezza nella città di Taormina sono già attive a pieno regime.

Circa un centinaio di militari stanno presidiano gli ingressi alla cittadina in provincia di Messina, con i metal detector posizionati in ogni strada d’accesso, centinaia di telecamere fisse e mobili, comprese le body cam in dotazione agli uomini in borghese.

In queste ore si stanno completando le ultime bonifiche in vista dell’arrivo delle prime delegazioni.

Settemila uomini, tra forze di polizia e militari, presidiano ogni accesso alla città e ogni vicolo, così come le uscite dell’autostrada e le vie di Giardini Naxos – dove sabato è in programma la manifestazione dei No G7 – Letojanni e Recanati, dove si trova il media center. I militari sono anche in spiaggia, mentre tutta la zona di mare compresa tra Taormina e Giardini è pattugliata da acquascooter delle forze di polizia e dalle navi militari.

Tutto pronto anche nella sala operativa, dove gli uomini della sicurezza vigilano costantemente attraverso le decine di monitor che rimandano le immagini trasmesse da centinaia di telecamere piazzate in tutta la zona.