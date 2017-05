Aldo Moro: la verità oltre la nebbia

–Giuseppe Barcellona- Sono passati quasi quarant’anni dall’assassinio di Aldo Moro ed una fitta nebbia avvolge ancora i contorni di una parte della storia che forse non sarà mai spiegata del tutto.

Rimettiamo a fuoco i fatti di quel giorno, seguendo poi gli ultimi sviluppi.

ROMA 16 MARZO 1978

L’onorevole Aldo Moro era a bordo di una FIAT 130 seguito dall’Alfetta di scorta; non appena imboccato via Fani la FIAT 128 CD dei terroristi si inserì nella carreggiata precedendola fino all’incrocio di via Stresa dove una improvvisa frenata provoca il tamponamento a catena incastrando l’auto di Moro tra quella della scorta e quella dei terroristi.

Mentre altre auto bloccavano la strada nei due sensi i quattro brigatisti Morucci, Fiore, Gallinari e Bonisoli irrompevano sulla scena sparando contro gli uomini della scorta evitando di colpire l’Onorevole.

Le armi impiegate nel sequestro furono le seguenti: due mitra FNA 43 (Bonisoli e Morucci), un mitra M12 (Fiore), una machine pistole TZ45 (Gallinari), un mitra MAB 38/42 (Moretti-non sparò), un fucile automatico calibro 30 M1 (Lo Jacono-non sparò) e un mitra CZ Skorpion 7,65 (Balzerani-non sparò).

Durante l’azione si sono immediatamente inceppati il mitra FNA 43 di Morucci e l’M12 di Fiore che si sono defilati per disinceppare l’arma, poco dopo si sono inceppate anche le armi di Gallinari e Bonisoli che sono stati costretti ad usare l’arma di riserva, in possesso comunque anche agli altri componenti del commando.

Le armi di riserva erano le seguenti: una pistola Smith e Wesson 39 (Gallinari), una Beretta 51 (Bonisoli), tre Browning HP (Moretti, Morucci e Fiore-non spararono).

L’Onorevole Aldo Moro fu prelevato dalla sua autovettura e trasbordato sul sedile posteriore di una FIAT 132 dove fu coperto con un plaid; le vetture dei terroristi si allontanarono ad alta velocità verso il nascondiglio dopo aver ulteriormente trasferito Moro su un Furgone FIAT 850 grigio chiaro.

Sulla scena sarebbero state presenti delle moto di grossa cilindrata, non è stato ancora chiarito il loro esatto ruolo nella faccenda ed i nomi degli uomini a bordo.

L’intera operazione costò alle Brigate Rosse settecentomila lire come si apprese da un appunto manoscritto rinvenuto in via Gradoli il 18 aprile 1978.

Perché fu assassinato Aldo Moro?

Per una serie di fattori, probabilmente perché il compromesso storico instaurato in Italia non era gradito tanto all’alleato d’oltreoceano che al nemico (vero o presunto) d’oltrecortina, infatti anche Enrico Berlinguer, alleato di Moro nella strategia della distensione, scampò miracolosamente ad un attentato targato K.J.B. mentre era in visita a Sofia.

Il mondo diviso in due blocchi contrapposti garantiva nicchie di potere e prosperità ad uomini ed organizzazioni che si muovevano sulla scia della guerra fredda; se questa fosse finita la vita e la sfera di influenza di alcuni politici e partiti si sarebbe ridotta sensibilmente; lo stesso dicasi dell’industria bellica motore trainante dell’economia americana, forse dell’intero occidente, negli anni 70,

Oggi secondo alcuni modelli di pensiero sussiste lo stesso parallelo tra il terrorismo ed i finanziamenti alle organizzazioni militari al punto che questo rapporto considerato di diretta proporzionalità suscita dubbi e perplessità soprattutto quando si scopre a fatti già avvenuti che il tal terrorista di tal gruppo era già noto ai servizi segreti.

Gli amanti del complotto gridano sul web la propria rabbia, ma non c’è nulla di concreto nelle mani di costoro, al momento solo supposizioni inverosimili.

Certo che rivedendo il film delle Brigate Rosse e di quegli anni di piombo, essendo a conoscenza oggi di particolari inquietanti circa le responsabilità politiche del tempo, viene da pensare; e se anche oggi fosse come allora, e se scoprissimo tra quarant’anni fatti concreti su questa teoria che oggi non è possibile comprovare?

La guerra in Iraq ebbe un impulso notevole dopo la scoperta delle famigerate armi di distruzioni di massa di Saddam Hussein, secondo il principio azione-reazione; una guerra politica studiata a tavolino ed una operazione di copertura inscenata da vari soggetti politici (leggasi Blair) ed irradiata da una certa stampa al soldo del potere.

Ponendoci la domanda “cosa farebbero se non esistesse il terrorismo e i dittatori”, e’ utile studiare il caso Moro per provare ad indovinare le dinamiche dei fatti di oggi.

Nel complotto per togliere di mezzo lo statista italiano si è da sempre pensato allo zampino stelle e strisce attribuendo delle responsabilità, mai provate, a Steve Pieczenick, il funzionario del Dipartimento degli Stati Uniti inviato da Washington a seguire la vicenda.

La signora Eleonora Moro dichiarò alla “Commissione Moro” che suo marito di ritorno dagli Stati Uniti fosse stato minacciato a più riprese di morte, senza però rivelare ulteriori circostanze.

Molti non sanno che oltre a provare ad assassinare Berlinguer in quel di Sofia il K.J.B. sguinzagliò alcuni propri agenti sulle orme di Aldo Moro; secondo alcuni documenti del SID quindici studenti sovietici capeggiati da Feodor Sergey Sokolov approdarono in Italia il 29 settembre 1977 con l’obbiettivo di monitorare le abitudini dell’Onorevole Aldo Moro.

Costoro non sapevano di essere a loro volta pedinati da uomini del SISMI che informavano il Ministro dell’interno Francesco Cossiga; dunque un vento dell’est soffia su tutta questa vicenda, ma non è tutto.

Assieme agli undici brigatisti di via Fani probabilmente vi era anche un uomo della Rote Armee Fraktion, la famigerata RAF, il gruppo terroristico di ispirazione marxista leninista tedesco occidentale maestri dei brigatisti che ne trassero gli ideali sinistroidi, il simbolo della stella a cinque punte e ne appresero le tecniche operative.

Vi sono documenti che comprovano le interazioni tra i due gruppi dal 1972 ed il particolare dell’agguato in cui fu sequestrato il 5 settembre 1977 Hanns Martin Schleyer, presidente della Confindustria tedesca ed esponente del Partito Nazista; le dinamiche del sequestro erano identiche, come la tragica fine del sequestrato; fu anche rinvenuta in via Fani una granata H643 rubata all’esercito svizzero e ritrovata nei covi della RAF.

Il terrorista pentito Patrizio Peci avrebbe indicato anche frequenti i rapporti con l’OLP di Yasser Arafat che avrebbe rifornito loro di armi, munizioni e materiale esplosivo al plastico.

Sorge a questo punto una domanda, qualcuno sapeva dell’imminente sequestro di Aldo Moro? E soprattutto perché la politica aldilà delle motivazioni di rito non ha fatto tutto il possibile per liberarlo?

Alla prima domanda rispondiamo sicuramente di si, i numerosi indizi che ci portano a questa conclusione sono racchiusi nel libro del giudice Ferdinando Imposimato, “I 55 giorni che hanno cambiato l’Italia”, e dal quale estrapoliamo il documento numero di repertorio 122627 autenticato dal notaio Pietro Angozzi di Oristano, in cui si legge che “il 2 marzo 1978, quattordici giorni prima del sequestro, la X divisione Stay Behind della direzione del personale del ministero della Marina, a firma del capitano di vascello Remo Malusardi, inviava all’agente G71 appartenente alla Gladio … per consegnare documenti all’agente A219, dipendente del capocentro, colonnello Stefano Giovannone, affinchè prendesse contatto con i movimenti di liberazione del Vicino oriente, perché questi intervenissero sulle Brigate Rosse, ai fini della liberazione di Moro”.

Qualcuno potrebbe obbiettare in merito alla originalità di tale documento, ma esso è coerente con la vicenda dei borsisti sovietici che pedinavano Moro all’università e questo fatto era certamente noto alle alte cariche militari e politiche del paese.

Ma tutti i dubbi li ha spazzati via il giornalista Renzo Rossellini che al microfono di Radio Futura alle ore 8.30 del 16 marzo 1978, mezz’ora prima del fatto, annunciò in anteprima il sequestro dell’Onorevole Aldo Moro.

Dunque tutti sapevano, ma nessuno fece nulla per impedire ai brigatisti di portare a compimento l’ operazione, così come non fecero nulla per ottenere la liberazione dello statista; dunque Moro doveva morire, ne esiste un’altra prova indiretta dall’esame di un altro fatto.

Ai margini delle operazioni di guerriglia urbana figuravano alcuni motociclisti su moto di grossa cilindrata, pare che abbiano sparato ad uno dei testimoni che per caso si trovava sul luogo dell’eccidio; chi erano costoro?

Secondo una versione i due presunti terroristi in motocicletta erano Giuseppe Biancucci 23 anni, e Roberta Angelotti 20 anni, che abitavano in via Stresa a poche decine di metri dall’incrocio in questione; erano conosciuti a Roma nord coi nomi di “Il peppo e la peppa”.

I due erano personaggi noti nella Roma Nord del tempo, infatti militavano nel “Comitato proletario di Primavalle Mario Salvi” dal nome del militante comunista combattente ucciso nel 1976 con un colpo di pistola da un secondino; furono arrestati l’anno successivo in merito ad una operazione anti terrorismo legata alle Brigate Rosse.

I loro nomi vennero fuori tempo dopo quando dopo essere stati individuati dalla DIGOS furono ascoltati dalla magistratura e venne creduta la loro storia, quella del passaggio casuale in via Fani, casuale la loro appartenenza a circoli di estrema sinistra, casuale il loro arresto l’anno successivo e il legame a doppio filo con le Brigate Rosse.

I due erano imputati del tentato omicidio di Domenico Velluto, la guardia carceraria che aveva ucciso il compagno Mario Salvi nel 1976 con un colpo di pistola alle spalle, ma anche questa accusa cadde nel vuoto, lasciando i fatti in questione in sospeso.

Il “Peppo e la peppa” sono veramente testimoni casuali di un tragico evento oppure sono stati incastrati da qualcuno che in cambio dell’impunità li ha costretti a riconoscere la propria presenza sul luogo dell’eccidio? Insomma, coprivano qualcuno?

Non lo sapremo mai, ma in un contesto in cui alte cariche dello stato, servizi segreti e perfino le radio private romane sapevano tutto di quello che stava per accadere e’ logico pensare che sul posto vi fosse dispiegato un discreto contingente di osservatori atti a creare le condizioni affinché tutto filasse liscio.

Se è vero che vi fu una precisa volontà per eliminare Aldo Moro e per cambiare il corso storico del nostro paese e che furono coinvolte nel progetto prima e dopo il sequestro alte cariche costituzionali, è logico pensare che sulle motociclette potessero esserci agenti dei servizi a fungere da scorta e pronti ad intervenire.

La risposta ci arriva da un ex poliziotto che in punto di morte ha reso pubblica questa lettera anonima.

“Quando riceverete questa lettera saranno trascorsi almeno sei mesi dalla mia morte come da mie disposizioni. Ho passato la vita nel rimorso di quanto ho fatto e di quanto non ho fatto e cioè raccontare la verità su certi fatti; ora è tardi, il cancro mi sta consumando e non voglio che mio figlio sappia. La mattina del 16 marzo del 78 ero su di una moto ed operativo alle dipendenze del colonnello Guglielmini, con me alla guida della moto un altro uomo proveniente come me da Torino, il nostro compito era quello di proteggere le B.R. nella loro azione da disturbi di qualsiasi genere. Io non credo che voi giornalisti non sappiate come veramente andarono le cose ma nel caso fosse così provate a parlare con chi guidava la moto, è possibile che voglia farlo, da allora non ci siamo più parlati, anche se ho avuto modo di incontrarlo ultimamente, non ne conosco il nome ma è facile da trovare, è il marito della signora Tiziana dipendente della ******* di ******* la conosco perché in passato andavo a comprare CD di musica popolare. Tanto io vi posso dire, sta a voi decidere se sapere di più o no. TORINO 10/10/2009

La lettera fu esaminata dalla questura per i dovuti controlli ed arrivò sul tavolo di Enrico Rossi, ispettore di PS ora in pensione, in modo casuale nel febbraio 2011; l’ispettore nota che la lettera non è protocollata e che non erano stati fatti accertamenti.

L’ispettore che ha sempre lavorato nell’antiterrorismo immediatamente si attiva ed identifica il guidatore dell’Honda citato nella lettera; chiede di fare degli accertamenti ma non viene accontentato, scopre che l’uomo in questione ha regolarmente registrato due pistole.

Costui riconosce di avere una sola pistola, nulla dichiara in merito all’altra, così si rende necessaria la perquisizione; ed eccola spuntare in un armadietto in cantina, coperta dalla polvere accanto a dei giornali dell’epoca.

Si tratta di una Drulov, una pistola molto particolare, di precisione, adatta all’uso di specialisti ed in grado di sparare un solo colpo; tutto converge in un sinistro pensiero, se le cose fossero andate male, se Moro fosse riuscito a fuggire poteva essere utilizzata per una esecuzione sommaria.

Ma è un pensiero estremo, atteniamoci ai fatti: l’ispettore chiede di interrogare l’uomo. Negato.

Chiede di periziare le due armi. Negato.

La vicenda viene congelata, Rossi va in pensione, l’uomo muore dopo l’estate del 2012, le armi vengono distrutte senza che nessuna perizia venga effettuata, l’inchiesta viene trasferita da Torino a Roma.

Speriamo che un giorno qualcuno ci spieghi cosa è successo e nei minimi dettagli; la verità su quei fatti spiegherebbe i quarant’anni della Repubblica successiva e ci lascerebbe intuire le dinamiche della politica nazionale ed internazionale di oggi.

Quel brivido lungo la schiena quando dopo un attentato terroristico il giornalista di turno pronuncia la fatidica frase: “Erano personaggi già conosciuti dai servizi di intelligence di vari paesi”.