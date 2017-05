Alla ricerca di ET

–Gianni Frola– Che sia davvero la Terra l’unico pianeta in tutto lo sconfinato universo ad aver consentito lo sviluppo di forme di vita? Possibile che su miliardi di miliardi di stelle, attorno a ognuna delle quali potrebbero orbitare anche più di una decina di pianeti, alcuni dei quali con caratteristiche e condizioni analoghe a quelle del nostro mondo, non ce ne sia anche solo un altro dove la vita si sia potuta generare?

Il tema è stato oggetto degli studi dell’uomo fin dal più lontano passato, lasciando spazio a ipotesi e teorie che si sono evolute con il passare dei secoli parallelamente allo svilupparsi di nuove tecnologie e scoperte scientifiche. Se un tempo si immaginavano forme di vita extraterrestri su ogni pianeta del sistema solare, oggi la conoscenza umana suggerisce che l’eventualità sia poco probabile anche se non del tutto impossibile. Le attenzioni degli scienziati si spingono però sempre più spesso intorno a stelle lontane, sperando di individuare corpi celesti che abbiano caratteristiche idonee a sviluppare la vita così come la conosciamo noi.

Carbonio, acqua allo stato liquido, temperature comprese in un certo range sono tutti elementi considerati importanti per fare in modo che un pianeta venga considerato idoneo a supportare la vita. Ma di fatto non è neanche certo che la vita stessa non possa basarsi su altri elementi e fattori, primo tra tutti il silicio.

Fin’ora l’essere umano ha dedicato molteplici tentativi e molte energie alla ricerca di forme di vita aliene, ma senza alcun successo. Il silenzio dell’universo è assordante e lascia molti dubbi sull’esistenza di altri mondi simili alla Terra in cui qualche civiltà abbia potuto svilupparsi. A fronte dell’equazione di Drake, che per quanto non abbia valori numerici precisi sembra suggerire l’esistenza di molti altri mondi ricchi di vita senziente e intelligente, si frappone il paradosso di Fermi che recita che se l’universo e la galassia pullulano davvero di civiltà sviluppate, allora dove sono tutti quanti?

A fare il punto della situazione ci pensano Giancarlo Genta e Franca Genta Bonelli con il loro volume Il Silenzio dell’Universo – La Ricerca delle Intelligenze Extraterrestri, edito dalla Lindau. Il libro analizza l’argomento con molta attenzione, dando spazio a una certa ironia che non cozza affatto con lo spirito critico dell’opera, lasciando che storia, fatti e scienza compongano i tasselli di un mosaico ancora da comporre e soprattutto sottolineando come l’assenza di prove non sia in questo caso una dimostrazione dell’inesistenza di altre forme di vita al di fuori del nostro pianeta.

Titolo: Il silenzio dell’universo – La ricerca delle intelligenze extraterrestri

Autore: Giancarlo Genta / Franca Genta Bonelli

Editore: Lindau