Apocalisse, Bibbia, omeopatia ma non antibiotici: le inquietanti credenze del dott. Mecozzi

–Redazione– Massimiliamo Mecozzi, l’omeopata che ha “curato” il piccolo Francesco Bonifazi, morto per un’otite, appartiene a una setta.

A renderlo noto, il Quotidiano Nazionale e Repubblica, secondo cui Mecozzi, oggi indagato per omicidio colposo, farebbe parte di una setta chiamata Roveto Ardente, fondata a Varese e già in passato indagata per truffa.

Gli adepti di tale setta credono nell’Apocalisse (sebbene, secondo loro, avrebbe dovuto verificarsi nel 2008) e, soprattutto, nei metodi di cura alternativi: per esempio sono certi che si possa guarire dal mal di testa semplicemente attraverso l’imposizione delle mani.

Repubblica, inoltre, racconta come nella casa di Mecozzi, a Pesaro, i membri della setta si riunissero per leggere la Bibbia e guarire quanti lo richiedessero.

Una fede, la sua, che lo spinse anche ad abbandonare il suo lavoro di medico e diventare magazziniere in un supermercato (gestito dalla leader della setta). Ciononostante, continuava a “guarire” attraverso l’omeopatia, senza mai rispondere all’Ordine dei medici che lo interpellava riguardo le sue competenze. Una sola volta inviò una mail: “Non mi interessa rispondervi”.

E’ comunque riuscito ad aver pazienti grazie alla disponibilità che offriva: si faceva pagare una volta all’anno, offrendo un numero illimitato di visite.