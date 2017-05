Dal 14 al 28 maggio 2017

Complesso del Vittoriano – Ala Brasini (Sala Giubileo)

-Redazione- Dal dal 14 al 28 maggio 2017 la Sala Giubileo del Complesso del Vittoriano – Ala Brasini di Roma ospita la mostra Arte e pace. L’arte contemporanea cinese.

Sotto l’egida dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, con il patrocinio di Regione Lazio e di Roma Capitale, organizzata dalla China Artists Association e dall’Associazione degli Artisti Cinesi in Italia, con la gestione e l’organizzazione di Arthemisia, la mostra Arte e Pace, progetto finanziato dal China National Arts Fund, si inserisce nell’ambito del ricco e interessante programma di eventi dal titolo L’Arte cinese viaggia nel mondo che comprende una serie di mostre itineranti a livello internazionale volte a fornire un interessante spaccato delle tendenze e degli stili dell’arte contemporanea cinese.

La mostra, che vede l’Italia protagonista assoluta della prima tappa, con le sue 40 opere tra pitture, stampe e sculture, scelte tra le migliori del genere, si distingue per la grande vivacità di stili e di tecniche. Il tema scelto, quello della Pace, su cui si sviluppa l’intero percorso narrativo ripercorre le tematiche proposte alla Biennale Internazionale di Pechino.

L’esposizione è organizzata dalla China Artists Association, fondata nel 1949, con sede a Pechino. Composta da artisti di tutti i gruppi etnici cinesi, la CAA è una forza importante nello sviluppo dell’arte cinese. Si tratta della più grande e importante organizzazione artistica statale cinese con oltre 15.000 membri, tra i quali i più influenti studiosi d’arte e di belle arti della Cina. Fin dalla sua istituzione, la CAA si è impegnata a incentivare rapporti amichevoli e scambi artistici e culturali, per promuovere lo sviluppo e la prosperità delle belle arti nel mondo.

Con il sostegno e la collaborazione del progetto La via della seta si è potuto realizzare uno scambio culturale e non solo fra le due nazioni che comprende anche i collegamenti marittimi che si sono sempre alternati senza sosta in tutto il 21° secolo.

L’obiettivo è quello di perpetuare e intensificare una collaborazione su diversi fronti fra l’Italia e la Cina, fra l’Europa e la Cina, con l’auspicio che questi scambi altamente culturali e artistici, aiutino a promuovere fra i popoli amore, comprensione, amicizia e pace, di cui il mondo di oggi ha tanto bisogno.

Presentata già nel 2013, al forum regionale ASEAN, dal presidente Xi Jinping durante il suo discorso di fronte al parlamento indonesiano, la proposta per una moderna Via della Seta – ovvero la ricostruzione di un collegamento per via terrestre vecchio di duemila anni e la creazione di un passaggio marittimo dal Sud-Est dell’Asia, all’Africa Occidentale fino al Mar Mediterraneo Settentrionale -, si concretizzò nel 2015 con il nome di One Belt One Road (OBOR).

L’idea è promuovere un percorso di industrializzazione euroasiatica attraverso la rivalutazione delle vie terrestri per raggiungere l’Europa, la Silk Road Economic Belt (SREB) e delle vie oceaniche, la Maritime Silk Road (MSR). Il potenziamento e la promozione delle vie terrestri e di quelle marittime per gli scambi commerciali che servirà anche a potenziare quelli culturali tra Cina ed Eurasia.

Orario apertura

Lunedì – giovedì 9.30 – 19.30

Venerdì e sabato 9.30 – 22.00

Domenica 9.30 – 20.30

L’ingresso è consentito fino a 45 minuti prima

Ingresso libero

Sito

www.ilvittoriano.com

Uffici Stampa

Elisabetta Cannone

+39 347 061 8661 | e.cannone@hotmail.it

Ufficio stampa Arthemisia

+39 06 69380306 – int. 288

press@arthemisia.it