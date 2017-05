Berlusconi animalista, ma finanzia la sperimentazione animale

–Redazione– Berlusconi cerca di tornare in pista e recentemente ha appoggiato il nuovo Movimento Animalista di Michela Vittoria Brambilla. Una svolta che non ha esattamente sorpreso molti osservatori, che avevano già notato come, da tempo, l’ex Cavaliere si mostrasse grande paladino degli amici a quattro zampe.

Peccato che, nel frattempo, le sue aziende finanzino la sperimentazione animale. La Fininvest, infatti, detiene il 25% delle azioni della Molmed spa, un’azienda biotecnologica quotata in borsa «focalizzata su ricerca, sviluppo e validazione clinica di terapie innovative per la cura del cancro» che effettua anche sperimentazione animale.

A confermarlo è stata la stessa Molmed, specificando come «tutte le case farmaceutiche che sviluppano farmaci per tumori, prima di arrivare alla fase clinica devono passare per una fase preclinica che prevede una sperimentazione sugli animali, in questo caso dei topini».

Niente di male, forse, se non che era stata proprio la Brambilla a portare avanti una battaglia per eliminare la sperimentazione animale. Sempre lei, inoltre, è stata la stata la promotrice della legge che ha vietato in Italia gli allevamenti di animali destinati ai laboratori. «Non è necessario che muoiano animali per salvare le persone»aveva sostenuto «Non possiamo permettere agli interessi privati economici e alle lobby che li tutelano di prevalere sul diritto dei cittadini di godere di una ricerca affidabile per la nostra salute».