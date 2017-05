Billions: tra legalità e fondi speculativi

–Maurizio Di Gioia– Il mondo della finanza è dominato da regole tutte proprie che risultano ostiche e poco comprensibili a quanti non hanno dimestichezza con terminologie e concetti legati a questo ambito. Una caratteristica che fa in modo che una sorta di alone di mistero circondi questo universo. Quanti sono abili nel muoversi tra i meccanismi dell’alta finanza possono guadagnare cifre importanti in pochissimo tempo: basta riuscire a comprendere andamenti e mercati, anticipare scelte e situazioni e trovare il momento giusto in cui effettuare certe operazioni.

Un giro di denaro tanto importante da poter anche spingere a compiere azioni oltre i limiti della legalità. Talvolta, per esempio, mettendo mani su informazioni riservate, che non potrebbero essere rivelate prima del tempo debito, grazie a soffiate che riescono a fare la differenza tra un ottimo investimento e un crack finanziario.

Billions gioca proprio su questo tema, seguendo le vicende di due protagonisti: da una parte un uomo a capo di una compagnia finanziaria specializzata in fondi speculativi, dall’altra un procuratore distrettuale che decide di indagare sul ricco imprenditore.

Durante la prima stagione di questa serie televisiva, composta di dodici episodi, è possibile non solo conoscere e approfondire i due personaggi principali, ma anche coglierne le mille sfaccettature, comprenderne le motivazioni, la moralità, i punti di forza e quelli deboli. Una struttura complessa che li rende reali, che annulla il bianco e il nero, il buono e il cattivo, ma gioca soprattutto su una scala di grigi.

A complicare la situazione anche una donna, moglie del procuratore distrettuale ma dipendente della società sotto controllo.

Billions, grazie alla sua complessità e a una articolazione affatto banale e semplicistica della trama, riesce a coinvolgere, a catalizzare l’attenzione dello spettatore grazie a un ottimo lavoro di scrittura e a un’interpretazione di alta qualità da parte del duo Damian Lewis (Band of Brothers, Homeland) e Paul Giamatti (San Andreas, The amazing spider-man 2).

L’edizione che la Universal propone sul mercato si compone di dvd calibrati su una buona resa video e una più che dignitosa sezione audio.

Titolo: Billions st. 1

Distributore: Universal