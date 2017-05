Brasile. Manifestanti assaltano i ministeri, schierato l’esercito

-Redazione– L’esercito contro i manifestanti.

Il presidente del Brasile Michel Temer ha ordinato ai militari di proteggere i palazzi del governo dopo che, ieri, migliaia di persone sono scese in piazza contro il presidente – coinvolto in una indagine per corruzione e contro la sua proposta di riforma del mercato del lavoro – innescando anche un principio di incendio al ministero dell’Agricoltura.

Saranno dispiegati nelle strade di Brasilia 1.300 soldati e 200 marines.

Gli oppositori scesi in piazza, circa 35mila persone, hanno cercato di dare alle fiamme altri due palazzi e infranto vetri nell’Esplanadas dos Ministerios. Nelle proteste sono rimaste ferite una trentina di persone.

La proposta di riforma del lavoro prevede l’aumento delle ore e la riduzione dei poteri dei sindacati.