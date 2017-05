Cagliari. Il pappagallo lo insulta, lui uccide la proprietaria

-Redazione– Una sessantenne è stata uccisa dal vicino di casa.

Il motivo ha dell’incredibile. Il pappagallo della donna insulta il vicino di casa e costui, accecato dalla rabbia uccide la proprietaria del volatile.

La vittima del raptus è Maria Bonaria Contu, 60 anni.

I due avevano discusso per i cani e i gatti che lui aveva in casa, ma anche per il pappagallo della donna che ripeteva frasi ingiuriose contro di lui. Al culmine della lite, avvenuta in località Is Olias, nel Cagliaritano, l’uomo avrebbe estratto il coltello uccidendola con undici coltellate.

L’assassino è Ignazio Frailis, di 46 anni.

Braccato dai militari, è stato rintracciato e bloccato poco dopo il delitto. Il Pm di turno arrivato da Cagliari, Paolo De Angelis, parla di omicidio premeditato.

L’uomo, secondo la ricostruzione degli inquirenti, ha atteso la vittima nel parcheggio del parco di Santa Lucia: sapeva che ogni giorno andava a passeggiare lì con le amiche. L’ha affrontata all’inizio del sentiero e l’ha accoltellata una prima volta.

La donna è fuggita con le amiche, una di queste ha anche cercato di difenderla ma è stata colpita a sua volta dai fendenti, fortunatamente in modo superficiale.

Frailis ha quindi raggiunto Maria Binaria Contu e ha infierito su di lei con il resto delle coltellate. Poi la fuga.