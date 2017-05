Camorra. Rampollo 15enne del clan Amato-Pagano esegue due omicidi

-Redazione- A soli 15 anni organizza ed esegue l’omicidio di due affiliati del clan ‘per dare l’esempio’, per punire iniziative che erano state considerate troppo autonome.

Un rampollo del clan Amato-Pagano a Melito di Napoli è stato arrestato dai carabinieri.

É lui, hanno accertato i carabinieri, il mandante e autore del duplice omicidio di Alessandro Laperuta e Mohamed Nuvo consumato in un appartamento al 4° piano di Melito il 20 giugno 2016 per “punire” iniziative delle vittime non in linea con la strategia del gruppo camorristico.