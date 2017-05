Capaci, le cose non dette

–di Monica Mistretta- Un fotografo sulla scena di Capaci negli istanti immediatamente successivi alla strage. È una delle vicende meno note di quel tragico pomeriggio del 23 maggio 1992, in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Lo racconta Angelo Corbo, uno degli agenti sopravvissuti alla strage. E non lo fa nel 1995, nel corso della sua deposizione davanti alla corte di assise di Caltanissetta, ma in una lunga intervista pubblicata nel 2016.

L’agente Corbo sta tentando di aprire lo sportello dell’auto di Falcone, quando gli si avvicina un ragazzo con una macchina fotografica. Corbo è sotto choc, gli punta addosso un mitra e lo fa allontanare. Di lui non sa più nulla fino a quando i due, per puro caso, si incontrano di nuovo nel 2009 a un convengo. Il ragazzo con la macchina fotografica di 17 anni prima è Antonio Vassallo.

Nel giorno della strage di Capaci si trovava a casa in campagna per una festa di compleanno. Sono i minuti successivi all’esplosione: Vassallo sale sulla sua Vespa e corre a vedere cosa è successo. Quando l’agente Corbo gli punta addosso il mitra, si allontana. Poi ritorna e scatta delle foto. Mentre sta riprendendo, due persone non in divisa gli si parano davanti. Dichiarano di essere agenti di polizia e gli chiedono di consegnare il rullino. Lo strattonano e gli strappano il rullino di mano.

Da quel momento le foto scompaiono nel nulla: probabilmente non sono arrivate sul tavolo degli inquirenti perché l’agente Corbo non verrà mai interrogato su questa vicenda.

A ricordare l’importantissimo episodio è Carlo Sarzana nel suo libro “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, le cose non dette e quelle non fatte”, presentato ieri a Montecitorio per l’anniversario della strage. Un libro che mette in fila, uno per uno, con documenti e citazioni, tutte le vicende più oscure che hanno segnato gli ultimi giorni della vita di Falcone e le indagini sulla sua morte. Dall’incontro tra Falcone e Mauro Rostagno alle connessioni internazionali delle inchieste che il magistrato aveva condotto. Fino alla constatazione che le carte del processo di Capaci oggi giacciono “nella discarica giudiziaria di Catania”.

Nel libro l’autore, presidente onorario aggiunto della corte di cassazione, non risparmia ministeri e procure. Parla di negligenze gravissime nelle indagini. Di “contiguità tra mafia e politica e, in qualche caso, non certo marginale, fra settori deviati dello Stato”. Denuncia “contatti di alto livello, anche internazionali”. Ricorda le ritorsioni verso chi, colpevole di aver fatto il suo lavoro nelle indagini su Capaci, fu allontanato e retrocesso a mansioni di ufficio. Come il perito Genchi che era riuscito a recuperare i dati dell’agenda elettronica di Falcone, completamente cancellata.

Ed è forse questa constatazione che ha spinto Carlo Sarzana a volere accanto a sé, durante la presentazione del libro, l’ex giudice Carlo Palermo. Il magistrato che nel 1985 era scampato alla morte nell’attentato di Pizzolungo. Palermo aveva scoperto uno dei più grandi traffici di droga e armi di tutti i tempi. Spezzoni della sua inchiesta finirono nelle mani di Falcone e Borsellino, gli uomini di quella squadra di magistrati che Rocco Chinnici aveva voluto per indagare a tutto tondo la mafia e le sue connessioni, anche internazionali. Dei quattro, Carlo Palermo è l’unico sopravvissuto.