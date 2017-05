Carmelo Zuccaro: certi altarini non si possono neppure sfiorare

-Franco Di Carlo– In questi giorni sono stato costretto a leggere e a seguire la caciara che impazza su giornali e televisioni.

Caciara mediatica esplosa a seguito dell’allarme lanciato da un grande magistrato (sì, grande magistrato), il dottor Carmelo Zuccaro, in merito alle organizzazioni non governative “forse finanziate dai trafficanti di migranti”.

Però nessuna ricorda, e comunque si guardano bene dallo scriverlo, quanto fatto dal dottor Zuccaro, in favore della giustizia italiana.

A cominciare dal primo processo sulla strage di Capaci, celebratosi alla fine del 1996.

Un magistrato serio ed instancabile nel condurre quel dibattimento come presidente della Corte d’Assise di Caltanissetta e, assicuro, in quel periodo era un ruolo difficile da interpretare e sostenere.

Ho un ricordo di quel processo presieduto da questo grande magistrato, un ricordo che porterò sempre con me, perché mai mi era capitato prima, né sarebbe accaduto dopo, nei ventuno anni di presenze come teste nei più importanti processi per mafia celebrati in Italia, nei quali io sono stato chiamato a testimoniare.

Il mio pensiero va a quei giorni, 22-23-24 dicembre 1996 quando, il presidente Zuccaro, processo strage di Capaci, in quelle udienze mi tenne inchiodato alla sedia in videoconferenza, per diciotto ore filate, terminando sempre all’una del mattino.

Magistrato instancabile, ribadisco, e con un senso di umanità nei confronti del teste, fuori dal comune, unito ad un’educazione altrettanto unica: mai che mancasse di ringraziare tutti ad udienza conclusa.

Ciò faceva sentire il testimone importante ed appagato.

Ricordo anche il pubblico ministero di quel processo: un giovanissimo magistrato, il dottor Luca Tescaroli, anche lui instancabile stakanovista. Io l’ho sempre definito uno “scavatore”, per il suo modo di condurre le inchieste, scavando nel profondo delle indagini.

Riprendendo il discorso: per esperienza propria, in quanto vissuto in Cosa Nostra e in politica, naturalmente non come soldato, come killer di Cosa Nostra, ma con una normale vita e attività di imprenditore, so perfettamente che quando un magistrato scopre certi altarini riconducibili ad una politica corrotta, o ad altri organismi vicini alle istituzioni, subito si getta un oceano di fango su quel magistrato che si è permesso di aprire armadi pieni di scheletri.

Infangarlo per salvaguardare realtà che certamente non sono mafiose in senso stretto, ma neppure stinchi di santo, e così facendo mettono a repentaglio la sicurezza e la vita stessa di quel magistrato.

Così hanno fatto con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, quando sono arrivati nel 1980 al Tribunale di Palermo per giungere in tempi recenti a Nino Di Matteo.

Perché certi altarini non si devono sfiorare, né tantomeno scoprire, lo so ben io: quando i colletti bianchi venivano a lamentarsi dei giudici troppo ficcanaso da noi, parte dirigente di Cosa Nostra.