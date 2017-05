Catania. Violenta in garage la figlia minorenne di una coppia di amici

-Redazione- Un 48enne di Acicastello è stato arrestato dai carabinieri di San Gregorio in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catania.

È stata la madre lo scorso Natale a percepire un certo disagio psicologico nella figlia di appena 13 anni ed a farsi raccontare cosa la turbasse.

La ragazzina ha confidato alla mamma di avere subito degli abusi sessuali da parte dell’amico di famiglia, abituale frequentatore di casa che, dopo averla approcciata in più occasioni con carezze morbose, velate da una falsa dimostrazione di affetto, qualche giorno prima della festività, con la banale scusa di vedere il cane della ragazzina, si è fatto accompagnare dalla stessa in garage luogo in cui ha iniziato a palparla inequivocabilmente nelle parti intime.